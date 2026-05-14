Calendario económico intenso en EE. UU.

Conclusiones clave Hoy comienza la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en China

Además, se conocerán las ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo de abril en Estados Unidos

Mientras la cumbre Trump-Xi en Pekín acapara la atención mundial, el mercado conocerá hoy una batería de cifras sobre el consumo en EE. UU. Las ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo de abril en Estados Unidos se darán a conocer a las 14:30 CET. Estos datos sirven de telón de fondo para una intensa jornada en la Fed, con la participación de Hammack, Barr y Williams. Tras las advertencias de Neel Kashkari de que la guerra con Irán está alimentando una inflación persistente, los inversores analizan minuciosamente cada palabra para determinar si la Reserva Federal mantiene abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos. Es probable que este conjunto de datos macroeconómicos genere volatilidad en el mercado de divisas, lo que podría afectar a pares clave del dólar como el EUR/USD o el USD/CAD. Fuente: xStation5

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.