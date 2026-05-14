Resumen de mitad de sesión: ¿Cómo va la visita de Trump a Beijing?

Las primeras horas de conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping transcurrieron sin mayores sobresaltos. El mercado se mantiene optimista, a la espera de noticias que puedan esclarecer el futuro de las relaciones chino-estadounidenses. Por ahora, la atención se centra en Taiwán. El líder chino advirtió que si las conversaciones sobre este tema se gestionan de forma inadecuada, las relaciones con Estados Unidos podrían deteriorarse significativamente. Apoyar la independencia de Taiwán es una línea roja para Xi.

Los principales índices bursátiles europeos registran importantes subidas. El Dax 40 lidera el incremento (1,2%), impulsado por la resurgente Siemens (3,2%). El gigante industrial continúa su crecimiento a pesar de unos resultados ligeramente inferiores a lo esperado en el último trimestre, alcanzando más del 15% intermensual.

Desempeño bursátil dentro del Euro Stoxx 50 (14/05/2026)

Fuente: XTB Research, 14/05/2026

La evolución de los mercados asiáticos es menos clara. La Bolsa de Shanghái (-1,5%) y el NIKKEI 225 japonés (-1%) registran descensos. Mientras tanto, el KOSPI coreano (1,8%) continúa fortaleciéndose; el índice ya ha ganado casi un 90% desde principios de año. El gigante tecnológico Samsung sigue con un buen desempeño (4,2% y un +95% en lo que va del año).

La volatilidad en el mercado de divisas se mantiene significativamente limitada. Los datos de inflación superiores a lo esperado respaldan al dólar, lo que hace que el par EUR/USD caiga hasta 1,17. Sin embargo, el sentimiento se mantiene moderadamente positivo, y las divisas más afectadas por la perspectiva de una crisis energética prolongada —el rand sudafricano, el baht tailandés y el won surcoreano— también registran subidas.

En la parte inferior del panel global, encontramos el real brasileño, que se ve afectado por informes que vinculan a Flavio Bolsonaro —hijo de Jair Bolsonaro, expresidente del país— con el escándalo de Banco Master SA. La noticia debilita la posición de Flavio para la presidencia en las elecciones de octubre, en las que se enfrentará al actual líder de izquierda, Lula, una situación que no es bien recibida por los mercados. La bolsa brasileña también registra importantes caídas. El índice Ibovespa se ha debilitado más del 10% en el último mes.

Datos macroeconómicos en EE. UU.

Ayer, la atención se centró nuevamente en los datos de inflación de Estados Unidos, esta vez en la inflación al productor. Todas las métricas —la general, la subyacente y la denominada "superinflación subyacente" (que excluye los servicios relacionados con el comercio)— no solo aumentaron, sino que también superaron significativamente las expectativas. El incremento de las presiones inflacionarias subyacentes, que podrían repercutir en la inflación al productor en los próximos meses, resulta particularmente preocupante.

Inflación en EE. UU. (2018 - 2026)

Fuente: XTB Research, 14/05/2026

Inflación del IPP [interanual]: 6,0 % (frente al consenso del 4,8 %)

Inflación del IPP [mensual]: 1,4 % (frente al 0,5 %)

Inflación del IPP subyacente* [interanual]: 5,2 % (frente al 4,3 %)

Inflación del IPP subyacente* [mensual]: 1,0 % (frente al 0,3 %)

Inflación del IPP supersubyacente** [interanual]: 5,2 % (frente al 4,3 %)

Inflación del IPP supersubyacente** [mensual]: 1,0 % (frente al 0,3 %)

*Excluye comida y energía

**Excluye la comida, la energía y el comercio.

La reacción del mercado fue sorprendentemente moderada. Si bien observamos un aumento en la probabilidad implícita de una subida de tipos de interés en EE. UU. antes de fin de año, este incremento no solo fue muy modesto, sino que además se revirtió parcialmente esta mañana. Los mercados le asignan una probabilidad aproximada del 35 %. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense resultó igualmente sorprendente, con los bonos a 10 años volviendo a situarse en torno al 4,46 %.

También se han publicado datos sobre el crecimiento del PIB de Polonia, uno de los líderes europeos en este aspecto. Trimestralmente, las cifras fueron las peores desde el tercer trimestre de 2024 (0,5 % intertrimestral), lo que podría deberse en parte a las malas condiciones meteorológicas de los primeros meses del año. Es difícil atribuir directamente la desaceleración a las perturbaciones en el sector energético; esto debería ser más evidente en el segundo trimestre. Sin embargo, las perspectivas para la economía polaca en 2026 siguen siendo buenas. A pesar de las modestas revisiones a la baja de las previsiones, el consenso aún prevé un crecimiento anual del 3,5 %.