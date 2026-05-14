¡Subida inesperada en el PIB del Reino Unido!

Conclusiones clave El PIB real de Reino Unido aumenta al 0,6% en el primer trimestre del año

El PIB mensual de marzo sube un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción

La economía de Reino Unido se expande un 1% respecto a 2025

El PIB real del Reino Unido creció un 0,6% en el primer trimestre del año, impulsado principalmente por una expansión del 0,8% en el sector servicios. El comercio minorista, el comercio mayorista y las tecnologías de la información fueron los principales impulsores de este crecimiento. Cabe destacar que la construcción volvió a subir un 0,4% tras cinco periodos consecutivos de descenso, mientras que la producción experimentó un modesto aumento del 0,2%. Informe del PIB en Reino Unido PIB de marzo (interanual): 1,2 % (Previsión: 1,1 %, anterior: 1,0 %)

PIB de marzo (mensual): 0,3 % (Previsión: -0,1 %, anterior: 0,5 %)

Dato preliminar del PIB del primer trimestre (interanual): 1,1 % (Previsión: 0,8 %, anterior: 1,0 %) En marzo, el PIB mensual subió un 0,3%, gracias a un importante repunte del 1,5% en la construcción. Este crecimiento se vio parcialmente compensado por un descenso del 0,2% en la producción. En términos anuales, la economía se expandió un 1,0% con respecto a 2025, lo que refleja la solidez sostenida de la mayoría de los subsectores de servicios y un volumen de negocios positivo. Cotización del par libra-dólar

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.