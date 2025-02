Bajadas en S&P 500 y Nasdaq 100 💡

Los 铆ndices estadounidenses abren la sesi贸n burs谩til con tono negativo. El Nasdaq 100 baja un 0,45% mientras que el S&P 500 pierde un 0,22%. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas y los datos de los NFPs, que mostraron un menor empleo no agr铆cola, pero salarios m谩s altos y un menor desempleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation聽 Cotizaci贸n del Nasdaq 100 El 铆ndice Nasdaq-100 se deja casi medio punto con respecto al cierre burs谩til de ayer. El 铆ndice continuar谩 su tendencia alcista siempre que el lado de la demanda pueda mantener de manera sostenible la EMA de 50 d铆as (curva azul) y la EMA de 100 d铆as (curva violeta). 聽 Fuente: xStation 5 Noticias corporativas del S&P500 Uno de los l铆deres en crecimiento de la sesi贸n de hoy en Wall Street es Pinterest (PINS.US). Las acciones de la compa帽铆a suben m谩s del 20% tras publicar ingresos superiores a los esperados para el cuarto trimestre. Inform贸 de un EBITDA de 470,9 millones de $ frente a las expectativas de 444,8 millones de $.

Por otro lado, las acciones de E.l.f. Beauty (ELF.US) han bajado casi un 25%. La entidad redujo sus previsiones despu茅s de que la compa帽铆a informara de tendencias de ventas d茅biles en enero y resultados festivos mixtos. El minorista ahora espera ventas de 1.300 millones de $ a 1.310 millones de $, por debajo de las estimaciones de 1.340 millones de $. Anteriormente se esperaba que las ventas estuvieran entre 1.320 millones de $ y 1.340 millones de $. E.l.f. puede informar ganancias por acci贸n de 66 centavos a 71 centavos en el trimestre actual, muy por debajo de las expectativas de 97 centavos. Las ventas del l铆der estadounidense de veh铆culos el茅ctricos Tesla (TSLA.US) en China cayeron el mes pasado a 63.238 unidades, un 11,5% menos que en enero de 2024. Al mismo tiempo, la competencia en China est谩 creciendo. BYD, Changan Automobile y Xpeng informaron aumentos de ventas durante el mismo per铆odo. Las acciones de la compa帽铆a pierden un 1% antes de la apertura de la sesi贸n en Wall Street. 聽

