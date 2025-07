Las acciones de IBM registran su mayor caída en más de un año tras resultados decepcionantes 📉

IBM (Estados Unidos) presentó sus resultados del segundo trimestre ayer tras el cierre del mercado. Aunque la mayoría de las cifras superaron las expectativas, el segmento clave de software tuvo un desempeño muy inferior, lo que genera dudas sobre las perspectivas de la compañía para elevar sus previsiones de ingresos en el segundo semestre de 2025. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation

En reacción a los resultados, se registró la mayor caída diaria en las acciones de la compañía en más de un año. El título cayó más de un 7 % en la sesión de hoy y, en su punto más bajo, llegó a retroceder un 11 %. Esto significa que las acciones de IBM han borrado por completo las alzas acumuladas desde principios de junio. La caída de hoy en IBM supera los descensos registrados tras el “Día de la Liberación”.

Fuente: Bloomberg Finance L.P. Los resultados de la compañía mostraron un sólido crecimiento de los ingresos, que alcanzaron los 16.980 millones de dólares (+7,7 %), impulsados por una mejora en el margen bruto ajustado, que subió al 60,1 % (desde el 57,8 % del año anterior). Aunque la empresa presentó resultados generales sólidos, los inversores suelen analizar en detalle los segmentos individuales. En el caso de IBM, uno de los factores más decepcionantes fue el segmento de software, que creció un 9,6 % interanual hasta 7.390 millones de dólares, es decir, 100 millones por debajo del consenso del mercado. La debilidad de este sector genera dudas sobre la capacidad de la compañía para mantener una dinámica sólida de ingresos en la segunda mitad de 2025. Dado que este segmento sigue siendo el principal motor de los beneficios de IBM, la información fue suficiente para provocar una caída bursátil de hasta el 7 %. Resultados del segundo trimestre de 2025: Ingresos: 16.980 millones USD, +7,7 % interanual (estimación: 16.950 millones USD)

Ingresos del segmento de Software: 7.390 millones USD, +9,6 % interanual (estimación: 7.490 millones USD)

Ingresos del segmento de Consultoría: 5.310 millones USD, +2,8 % interanual (estimación: 5.210 millones USD)

Ingresos del segmento de Infraestructura: 4.140 millones USD, +14 % interanual (estimación: 3.680 millones USD)

Ingresos Financieros: 178 millones USD, -1,8 % interanual (estimación: 174,4 millones USD)

Otros Ingresos: -31 millones USD frente a 38 millones USD del mismo periodo del año anterior

Margen Bruto Ajustado: 60,1 %, frente al 57,8 % interanual (estimación: 58,3 %)

Beneficio por acción ajustado (BPA): 2,80 USD frente a 2,43 USD del año anterior (estimación: 2,62 USD) Al mismo tiempo, la compañía no elevó sus previsiones de flujo de caja, como esperaba el consenso. Esta omisión añadió incertidumbre a las proyecciones de los inversores sobre las perspectivas de IBM. El precio de una valoración elevada Si bien los resultados de IBM siguen siendo sólidos, la reacción del mercado se explica en gran parte por la alta valoración de la compañía. Al igual que el conjunto del mercado estadounidense, IBM llegó a la temporada de presentación de resultados con indicadores elevados, cuyo valor superaba no solo los promedios del último año, sino que también se situaba en su nivel más alto en más de tres años. Así, cualquier signo de debilidad en las perspectivas de la compañía tiende a afectar con mayor fuerza al sentimiento del mercado, como se observó en la sesión de hoy. Aun con una caída tan pronunciada, los indicadores siguen por encima de los promedios del último año, lo que —en relación con su valoración histórica— deja margen para una corrección adicional si los resultados del segundo trimestre llevan a una revisión a la baja de las expectativas sobre el desempeño de IBM en el resto del año. Los múltiplos P/E (azul), P/S (rojo) y EV/EBITDA (morado) alcanzaron sus valores más altos en más de tres años durante la sesión previa a la publicación de los resultados. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

