El Ibex 35 cierra al alza impulsado por la banca

El Ibex 35 ha cerrado la jornada al alza, alcanzando en torno a los 14.200 puntos, impulsado principalmente por el buen desempeño del sector bancario tras la publicación de resultados trimestrales. Dentro del sector financiero, Bankinter ha sido el gran protagonista, con un repunte superior al 7% tras superar ampliamente las expectativas del mercado en cuanto a beneficio neto. Este resultado ha estado respaldado por un sólido aumento del margen de intereses, mayor volumen de negocio y un crecimiento en las comisiones. El avance refuerza el buen momento del sector bancario, que continúa consolidándose como una apuesta sólida dentro del selectivo español. Pese a la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas, los grandes bancos siguen mostrando una notable fortaleza operativa y capacidad de adaptación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil También ha destacado Sabadell , que ha subido un 1% tras presentar unos resultados robustos y reafirmar su compromiso con la independencia. La entidad ha defendido su capacidad para generar valor sin necesidad de fusionarse con BBVA, manteniendo su negativa frente a la OPA y sorteando así las dudas del mercado. Estos resultados refuerzan la percepción de que la operación tiene pocas probabilidades de prosperar. En el lado opuesto, Acerinox ha sido el valor más penalizado del día, con una caída del 4,4%, tras presentar pérdidas netas de 28 millones de euros. El retroceso se debe principalmente a la depreciación de inventarios y al deterioro de activos fiscales. La presión arancelaria y la incertidumbre geopolítica continúan afectando de forma significativa al sector de materias primas, siendo el acero uno de los segmentos más afectados. Por su parte, Indra ha avanzado un 1,3% tras publicar unos resultados sólidos en el primer semestre del año. El crecimiento en ingresos de sus divisiones más rentables —como Defensa y ATM— y la mejora de la rentabilidad en Defensa, Movilidad y Minsait han sido los principales motores del avance. El aumento del gasto en defensa por parte de los países europeos sigue respaldando el optimismo en torno a la compañía, que continúa posicionándose como líder del sector en España. Panorama internacional: resultados mixtos en Wall Street En Estados Unidos, la jornada también ha estado marcada por los resultados empresariales. Alphabet ha subido un 1,33%, sorprendiendo con un nuevo trimestre de crecimiento de beneficios a doble dígito. En cambio, Tesla ha registrado una fuerte caída, tras anunciar unos resultados que evidencian una desaceleración de su negocio. Esto ha intensificado la presión sobre sus acciones y ha renovado las dudas en torno a sus inversiones tecnológicas y a la figura de Elon Musk. A pesar de este revés, en el sector tecnológico norteamericano una reducción del negocio principal rara vez significa un punto final. La capacidad de reinventarse sigue siendo su principal fortaleza. Decisiones de política monetaria y mercados globales En el ámbito de política monetaria, el Banco Central Europeo ha optado por mantener los tipos de interés sin cambios, en línea con las previsiones del mercado. Esta decisión se apoya en una menor presión inflacionaria y en una economía de la eurozona que continúa mostrando señales de resiliencia. Por último, en los mercados de materias primas y divisas, la sesión ha mostrado un comportamiento mixto. El oro y la plata han registrado ligeros descensos, mientras que el petróleo Brent ha repuntado un 1,3%, hasta los 69,5 dólares por barril. El gas natural ha subido un 1,75%, alcanzando los 3,13 dólares. En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin ha experimentado una leve recuperación, situándose en torno a los 118.390 dólares. En cuanto al tipo de cambio euro/dólar, se ha mantenido estable, sin variaciones significativas. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa , una nueva sección disponible en la sección de 'Formación' de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil.

