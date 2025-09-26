Barkin, de la Fed, comenta sobre la economía de EE. UU. y la política monetaria 🗽

Hoy, Thomas Barkin, de la Reserva Federal, comentó sobre la política monetaria de EE. UU. y la situación de la economía estadounidense. Estos son los principales puntos de sus declaraciones: Actualmente observa la tasa mensual de creación de empleo en un rango de 0 a 50 mil nuevos puestos .

La economía sigue expandiéndose, aunque no con la misma fuerza que en 2022 y 2023 .

El objetivo del 2 % de inflación ha demostrado ser eficaz a nivel global y cuenta con amplio respaldo.

Considera que era sensato actuar dado el riesgo para el mercado laboral.

Los próximos datos determinarán si la Fed debería recortar más los tipos o no. La Reserva Federal debe orientarse un poco más hacia el cumplimiento de su mandato de empleo .

El desempleo luce algo más inestable, aunque las condiciones de inflación han mejorado.

No se pueden ignorar las revisiones recientes a la baja en los datos de contratación. La tendencia del empleo empieza a ir en la dirección equivocada.

La clave para sostener el gasto del consumidor es si la gente comienza a perder empleos o no.

El nivel actual de desempleo no es preocupante, pero la tendencia podría estar girando en sentido negativo.

El gasto del consumidor se mantiene razonablemente sólido en los hogares de mayores y menores ingresos .

El recorte de tipos reciente podría apoyar al mercado laboral manteniendo al mismo tiempo presión sobre la inflación, que sigue por encima del objetivo.

La Fed ahora se centra en equilibrar sus objetivos .

Las empresas quieren trasladar a los consumidores los mayores costes —incluidos los aranceles—, pero la resistencia de la demanda puede limitar cuánto pueden hacerlo.

El mercado laboral podría estar debilitándose, mientras que al mismo tiempo la oferta de trabajadores también crece más lentamente.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.