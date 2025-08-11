Barrick Gold cae tras pérdida de control de mina en Mali

Barrick Gold (GOLD.US) publicó hoy, antes de la apertura del mercado, sus resultados del segundo trimestre de 2025. La compañía reportó un crecimiento en sus ingresos gracias a una tendencia positiva en el mercado del oro. Sin embargo, una caída significativa en el volumen de ventas, debido a un cargo por deterioro relacionado con la pérdida de control de una mina en Mali, fue una señal muy negativa.

En términos de ingresos, Barrick reportó $3.680 millones, un aumento interanual del 16%. Sin embargo, este aumento no se debió a un aumento en el volumen, que se redujo aproximadamente un -19% interanual. Esta marcada caída se debe a la exclusión de la mina Loulo-Gounkonto en Mali de la consolidación de resultados, la cual fue asumida temporalmente por la junta militar que gobierna Mali. Si bien la compañía aún posee una participación del 80% en la mina, la toma de decisiones sobre las operaciones mineras le fue completamente arrebatada, por lo que, de acuerdo con los requisitos contables, tuvo que realizar un cargo por deterioro. El valor de los activos perdidos representó un cargo de $1.040 millones para la compañía. Al mismo tiempo, la compañía excluyó la producción de oro de la mina de sus resultados, lo que contribuyó a una caída en el volumen de ventas del segundo trimestre de 2025 a 770.000 onzas.

La exclusión, aunque representa un costo único, podría representar un desafío significativo para la compañía en los próximos trimestres. Ante una caída de casi el 20% en el volumen de ventas de oro, el motor actual de los resultados de la compañía sigue siendo la tendencia positiva de los precios en el mercado del oro, que, si bien aún no muestra señales de reversión, podría no mantener la misma dinámica alta que hemos observado desde principios de año.

La pérdida por deterioro fue recibida negativamente por el mercado, que le dio más importancia que al sólido incremento interanual del 16% del flujo de caja.

RESULTADOS FINANCIEROS DEL 2T25

Ante la pérdida de control de la mina en Mali, la compañía no puede aprovechar al máximo las oportunidades derivadas del actual mercado alcista del oro. A pesar de ello, cabe recordar que el metal se cotiza actualmente cerca de sus máximos históricos, respaldado también por la demanda histórica de fondos y bancos centrales, lo que permite a Barrick mejorar las ventas a pesar de la caída del volumen.

Beneficio ajustado por acción : USD 0,47 (+46 % interanual); pronóstico: USD 0,46

Ingresos : USD 3.680 millones (+16% interanual); pronóstico: USD 3.680 millones

: USD 3.680 millones (+16% interanual); pronóstico: USD 3.680 millones EBITDA ajustado : USD 2.320 millones

: USD 2.320 millones Precio real del oro por onz a: USD 3.295

a: USD 3.295 Ventas de oro : 770.000 onzas (-19% interanual); pronóstico: 791.971 onzas

: 770.000 onzas (-19% interanual); pronóstico: 791.971 onzas Producción de oro : 797.000 onzas; pronóstico: 800.082 onzas

: 797.000 onzas; pronóstico: 800.082 onzas Producción de cobre : 59.000 toneladas (+37% interanual)

: 59.000 toneladas (+37% interanual) Flujo de caja libre : USD 395 millones (+16% interanual); previsión: USD 363 millones

: USD 395 millones (+16% interanual); previsión: USD 363 millones Gastos de capital: USD 934 millones (+14% interanual)





Cotización de Barrick Gold

Las acciones de Barrick Mining abrieron con una caída de más del 5,5%, pero desde el inicio de la sesión, hemos observado un dominio de la demanda, impulsando las cotizaciones hacia una reducción de la brecha de precios. Los resultados de hoy fueron precedidos por un impulso alcista la semana pasada, que sacó a la acción de una ligera consolidación de un mes, observada en el rango de $20,5-$22.

