Conclusiones clave Bessent anunciará importantes novedades en los próximos días sobre la reducción de aranceles a productos de consumo diario.

El Secretario del Tesoro de EEUU reveló que se está barajando la posibilidad de implantar un programa de "dividendos arancelarios".

Bessent destacó que la economía se encontraba en un excelente momento antes del cierre del gobierno federal.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló en una entrevista con Fox News varios planes importantes de la administración Trump en materia de aranceles aduaneros, política migratoria y apoyo fiscal a los hogares. Bessent anunciará importantes novedades en los próximos días sobre la reducción de aranceles a productos de consumo diario, como café, plátanos y otras frutas, lo que indica una reducción selectiva de la presión inflacionaria sobre los consumidores. El político confirmó que se están llevando a cabo conversaciones sobre un programa de "dividendos arancelarios", mediante el cual los hogares con ingresos inferiores a 100.000 dólares anuales podrían recibir pagos únicos de 2.000 dólares, financiados con los ingresos arancelarios, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva. El secretario también señaló un cambio en la política migratoria, proponiendo un programa de visas temporales (de 3 a 7 años) para trabajadores extranjeros cualificados que podrían capacitar a estadounidenses y luego regresar a sus países, lo que representa un enfoque pragmático para solucionar la escasez de mano de obra. Bessent destacó que la economía se encontraba en un excelente momento antes del cierre del gobierno federal, que duró 43 días, y describió el período como un bache en el ciclo de crecimiento económico actual. Predice que los ingresos reales comenzarán a aumentar en el primer y segundo trimestre de 2026, impulsados ​​tanto por la reducción de aranceles como por las devoluciones de impuestos anunciadas para principios del próximo año. Gráfico de 15 minutos de EUR/USD Fuente: xStation

