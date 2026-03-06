Conclusiones clave Las Nóminas No Agrícolas (NFP) son peores de lo esperado

El Nasdaq 100 retrocede.

Los últimos datos de las NFP de Estados Unidos sorprenden a la baja. El informe no cumple con las expectativas del mercado, que apuntaba a unas 60.000 solicitudes, e impacta en el Nasdaq 100, que retrocede. Datos las NFP Nóminas no agrícolas: –92.000 vs estimación: +60.000 (previo: +130.000)

Nóminas privadas: –86.000 vs +60.000 esperados (previo: +172.000)

Nóminas gubernamentales: –6.000 vs –42.000 previos

Nóminas manufactureras: –12.000 vs –2.000 esperados y (previo: - 5.000 previos) Tasa de desempleo (febrero): 4,4% vs 4,3% esperado (previo: 4,3%) Salarios por hora (febrero): +3,8% interanual vs 3,7% esperado (previo: 3,7%) Ventas minoristas (febrero): –0,2% vs –0,3% esperado (previo: 0,0%) Ventas minoristas subyacentes (febrero): 0% vs +0,1% esperado (previo: 0,0%) Gráfica Nasdaq 100 El Nasdaq 100 reaccionó con caídas tras el débil informe laboral, que señala riesgo de estanflación para la mayor economía del mundo. Sin embargo, la reacción final se conocerá tras la apertura del mercado estadounidense. Las ventas minoristas fueron mixtas. Fuente: xStation5

