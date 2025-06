Bessent y Lutnick se mantienen optimistas sobre la economía de EE. UU. y las negociaciones comerciales 📄🔎

Secretario del Tesoro, Scott Bessent Declaró que las empresas extranjeras que rechazan el impuesto propuesto por la Casa Blanca, conocido como Sección 899 , deberían presionar a sus propios gobiernos, calificando la indignación como “desinformación”.

Presentó el proyecto de reducción fiscal como una medida pro-inversión , no punitiva, y aseguró que el crecimiento económico no será inflacionario .

Advirtió que el plazo del techo de deuda sigue moviéndose y urgió al Congreso a actuar con anticipación.

Pronosticó un déficit de entre 6,5 % y 6,7 % del PIB para el año fiscal 2025, culpando al “ presupuesto inflado de Biden ”.

Sobre China: dio la bienvenida a la continuación de las negociaciones de Ginebra en Londres, pero enfatizó que Pekín no puede regresar al statu quo previo a la guerra comercial. Bessent intentó tranquilizar tanto al Congreso como a los mercados: el proyecto de ley fiscal está diseñado para estimular la inversión de capital sin generar inflación, los déficits serán manejables si el crecimiento se materializa, y los inversores no deben reaccionar de forma exagerada a la volatilidad diaria del mercado de bonos. En cuanto al comercio, fue categórico: China solo obtendrá alivio arancelario si demuestra ser confiable. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Secretario de Comercio, Howard Lutnick Anunció un marco bilateral con China para acelerar la aprobación de solicitudes estadounidenses relacionadas con tierras raras .

Confirmó que los aranceles del 55 % sobre productos chinos se mantendrán , y cualquier modificación dependerá de la aprobación de Trump y Xi .

Aseguró que no habrá flexibilización de los controles a la exportación de chips avanzados de IA .

Indicó que el acuerdo sobre U.S. Steel se concretará “ en el corto plazo ”.

Informó que los acuerdos comerciales con socios de EE. UU. ahora se firmarán en promedio una vez por semana , aunque admitió que un acuerdo con Europa aún está lejos.

Señaló que China se negó a detener la producción de fentanilo. Lutnick trazó un escenario optimista pero cauteloso: un avance en el tema de los imanes es realista, más acuerdos menores están en camino, pero la posición firme de EE. UU. en materia de aranceles y exportaciones de tecnología avanzada no cambiará. El éxito de las negociaciones dependerá ahora de las decisiones de los responsables políticos de los países socios. La nueva serie de firmas de acuerdos podría comenzar tan pronto como la próxima semana. Índice del dólar Hoy predomina el optimismo en Wall Street tras el acuerdo preliminar con China y los datos de inflación de mayo más débiles de lo esperado. En consecuencia, el dólar estadounidense es una de las divisas más débiles del G10. El índice del dólar cae un 0,50 % en la jornada. Â

