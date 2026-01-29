🚨 Bitcoin cae 5% y pone a prueba mínimos locales cerca de los USD 84.000

El precio de la mayor criptomoneda del mercado, Bitcoin, retrocede más de 5% este martes y se ubica en torno a los USD 84.000, poniendo a prueba niveles que ya fueron observados (y defendidos) en diciembre y previamente en noviembre del año pasado. El resto del mercado cripto también opera bajo presión: Ethereum cae cerca de 6% hasta aproximadamente USD 2.850, mientras que las altcoins de menor capitalización registran retrocesos aún más pronunciados. Las salidas de capital desde los ETF spot de Bitcoin en EE. UU., la escasa actividad compradora por parte de empresas que acumulan Bitcoin, y el débil desempeño relativo frente a los índices bursátiles y, especialmente, frente a los metales preciosos, están desviando la atención del capital global fuera del mercado cripto. En línea con la narrativa del ciclo posterior al halving (reducción a la mitad), Bitcoin marcó un máximo local en octubre y, si ese nivel efectivamente representó el techo del ciclo alcista, los precios podrían retroceder hacia la zona de USD 50.000 hacia fines de este año.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.