El precio del Bitcoin se hunde y cae a los 69.000 dólares

El precio de Bitcoin cae un 4% hasta los 69.000 dólares, perforando el nivel psicológico de 70.000 y poniendo a prueba la zona de 69.500 dólares. Al mismo tiempo, Ethereum se acerca al soporte clave de 2.000 dólares, mientras que Ripple se desploma un 10%, ampliando la ola de ventas. Bitcoin cotiza en su nivel más bajo desde principios de noviembre de 2024, antes de la victoria electoral de Donald Trump. La postura cripto‑friendly de la nueva administración no ha logrado frenar el ciclo de pánico, y el mercado parece haber entrado en una fase de “búsqueda de suelo”.

Precio de Bitcoin en temporalidad semanal

Bitcoin cotiza aproximadamente un 5% por debajo de la EMA200 semanal, marcada en rojo, lo que suele indicar una fase bajista intermedia. Si se repitiera el escenario de 2022, Bitcoin podría enfrentarse a otro impulso bajista, probablemente hacia la zona de 50.000 dólares. La caída desde el máximo ya supera el 40%.

En esta fase bajista, puede ser razonable usar el ciclo anterior como referencia parcial. No se descarta que el precio vuelva a testear la llamada on-chain price delta, un indicador macro basado en zonas de soporte de largo plazo y el precio medio realizado. Actualmente se sitúa en torno a 45.000 dólares. En los dos ciclos bajistas anteriores, este nivel actuó como soporte macro.

Fuente: BGeometrics

Precio de Etherium en temporalidad semanal

El RSI semanal de Ethereum está en 33, frente a 29 en Bitcoin. A pesar de haber caído un 65% desde máximos, ETH podría tener dificultades para recuperar fuerza hasta que exista una demanda fundamental sólida para BTC. En ciclos bajistas anteriores, Ethereum solía caer mucho más que Bitcoin. Los últimos informes on-chain también muestran ventas millonarias de ETH desde carteras vinculadas al fundador del proyecto, Vitalik Buterin.