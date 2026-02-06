La bolsa hoy : Venta masiva de acciones tecnológicas

En EE. UU., los índices de Wall Street cayeron ayer entre 1,2% y 1,8%. La ola de ventas se extendió a todo el mercado bursátil estadounidense, cerrando la jornada con sesgo totalmente bajista. Esta presión vendedora se debió a una combinación de datos desfavorables relacionados con el mercado laboral estadounidense y, sobre todo, los resultados de las empresas tecnológicas.

Amazon mostró ingresos muy sólidos y un mayor crecimiento en el segmento AWS en los resultados de ayer, pero el precio de sus acciones cayó hasta un 10% en las operaciones fuera de horario. Los inversores se mostraron preocupados por los anuncios de enormes inversiones en inteligencia artificial, que podrían alcanzar unos 200.000 millones de dólares en 2026 y afectar negativamente a los flujos de caja.

Mercados asiáticos

Los mercados bursátiles asiáticos se ven igualmente presionados por la venta masiva de empresas tecnológicas. El Hang Seng de Hong Kong cae un 1,13% y el ASX 200 de Australia un 2,03% en respuesta a las señales de presión del RBA. El Nikkei 225 recupera un 0,89% antes de las elecciones del domingo. Las encuestas apuntan a una victoria clara del equipo de la primera ministra Takaichi, lo que aumenta la probabilidad de expansión fiscal y recortes de impuestos.

Masu, miembro de la junta directiva del Banco de Japón, sostiene un mayor ajuste de la política monetaria y advierte sobre la inflación impulsada por la debilidad del yen. En diciembre, el gasto de los hogares japoneses cayó un 2,6% interanual, muy por debajo de las previsiones del 0,1% y significativamente peor que en noviembre, cuando aumentó un 2,9%, lo que refleja la presión inflacionaria sobre los consumidores.

El gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Bullock, enfatizó que la subida de tipos era necesaria debido a las limitaciones de capacidad, la solidez del mercado laboral y la persistente inflación.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de referencia USD/CNY para hoy en 6,99590, mientras que las previsiones asumían un valor de 6,9517.

El Banco de la Reserva de la India mantuvo los tipos en el 5,25%, en línea con las expectativas generalizadas. Tras firmar un acuerdo comercial con EE. UU., India está considerando comprar Boeings por un valor de hasta 80.000 millones de dólares.

Otros mercados



La CME elevó los requisitos de margen para los contratos de oro y plata tras la extrema volatilidad. El mercado de metales preciosos está experimentando una calma parcial y un repunte tras las caídas previas: el oro avanza alrededor de un 1,65%, alcanzando los 4.855 dólares por onza, mientras que la plata sube alrededor de un 2,6% y ronda los 72,7 dólares por onza. También se observa un repunte en el mercado de criptomonedas, donde Bitcoin rebota un 2%, alcanzando los 65.100 dólares. Por su parte, Ethereum sube también un 2% recuperando los 1.900 dólares.