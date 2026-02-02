🚨Bitcoin entra en un mercado bajista tras una caída del 40% desde su máximo histórico

Las criptomonedas han estado muy por debajo de las expectativas de los inversores desde principios de año, y los vendedores parecen mantener una ventaja casi persistente sobre la demanda. Al observar el gráfico de Bitcoin, el panorama técnico no parece alentador para los inversores, especialmente a corto plazo.

Bitcoin (período D1)



Si bien es cierto que el indicador RSI apunta a un nivel de sobreventa casi récord, con el RSI cerca de 27, el MACD muestra una clara debilidad. Además, al observar las reacciones previas del precio de Bitcoin, así como el mercado alcista de 2020-2021, observamos similitudes notables. Existe la posibilidad de que el movimiento bajista continúe y empuje a BTC hacia niveles clave de soporte en cadena, que podemos esperar cerca de los 50,000 dólares (precio realizado). Los inversores a corto plazo registran pérdidas cada vez mayores hoy (casi un 15% de media), con un precio de compra promedio cercano a los 90.000 dólares, mientras que el precio al contado se sitúa casi un 25% por debajo de la EMA de 200 días (línea roja), que ronda los 99.000 dólares.

Por lo tanto, no cabe duda de que la corrección actual (40% desde el máximo de 126.000 dólares) puede describirse como un mercado bajista técnico de Bitcoin. Si nos guiamos por la historia, Bitcoin podría cotizar en el rango de los 50.000 a los 60.000 dólares en la segunda mitad del año. El mayor riesgo para los mercados sigue siendo la situación en torno a Strategy, que ha acumulado cientos de miles de BTC en los últimos años (precio medio aproximado de 76.000 dólares por BTC), así como la presión vendedora de los ETF al contado estadounidenses, que, prácticamente por primera vez desde su lanzamiento en 2024, muestran actualmente una pérdida media de un pequeño porcentaje. Mientras BTC se mantenga por debajo de los 90.000 dólares, la ventaja seguirá estando del lado de los vendedores, y el ciclo de reducción a la mitad de cuatro años parece estar “materializándose” ante nuestros ojos, con un posible “fondo del mercado bajista” en el cuarto trimestre de 2026.

Gráfico del bitcoin con velas diarias

Fuente: xStation5

Ethereum (período D1)



La situación para Ethereum es aún más drástica, ya que la corrección desde los máximos se acerca actualmente al 55%. Si bien es probable un repunte técnico dada la magnitud de las caídas, una reversión de tendencia duradera es menos realista mientras Bitcoin se mantenga bajo presión. Al igual que Strategy en el caso de Bitcoin, Ethereum también tiene su propia "Estrategia" en forma de Bit Immersion Digital. La compañía dirigida por Tom Lee acumula actualmente más de 5.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas en sus tenencias de ETH. Si bien los fundamentos a largo plazo que respaldan la creciente importancia de Ethereum como red que se beneficia de la megatendencia de la tokenización se mantienen intactos, los flujos de capital se mantienen cautelosos, y no hay indicios de que los compradores tengan la fuerza suficiente para impulsar ETH por encima de los 3000-3300 dólares a corto plazo, especialmente si Bitcoin continúa alimentando la incertidumbre en el mercado.

Fuente: xStation5

Los datos de CryptoQuant muestran que una volatilidad históricamente elevada indica un cambio clave en la fase del mercado. Históricamente, una lectura del rango z30 superior a +3 ha precedido a menudo fuertes movimientos de precios, tanto bruscas rupturas al alza como rápidas caídas. Actualmente, el escenario bajista parece más probable, pero nunca se puede descartar un repunte, especialmente después de una ola de ventas de la magnitud que hemos visto recientemente.

Fuente: CryptoQuant

Múltiples factores de liquidez muestran que Bitcoin opera actualmente en un entorno de mercado excepcionalmente difícil. CryptoQuant indica que se ve lastrado por una persistente falta de liquidez que ha afectado al mercado durante varios meses. La actividad de los inversores (stablecoins) en las plataformas de intercambio es definitivamente moderada.

Fuente: CryptoQuant