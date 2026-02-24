Bitcoin se parte por la mitad: ya acumula una caída del 50%

Bitcoin ha caído casi un 30% durante el último mes, y la caída desde el máximo histórico cerca de 126.000 dólares ha alcanzado ahora aproximadamente el 50%. ¿Justifica la configuración técnica el optimismo sobre un posible rebote? El último impulso alcista no logró mantenerse, con el precio enfrentándose a una fuerte presión vendedora alrededor de 72.300 dólares después de rebotar alrededor del 20% desde un mínimo local.

¿Qué ocurre con el Bitcoin?

Los vendedores recuperaron rápidamente el control, desencadenando un rango de consolidación de varios días entre 65.000 y 71.000 dólares. Con el tiempo, ese rango produjo dos máximos progresivamente más bajos, y la consolidación finalmente terminó con otro tramo bajista que arrastró a bitcoin nuevamente hacia la zona de 63.000 dólares. Como resultado, Bitcoin cotiza hoy solo alrededor de un 5% por encima del reciente mínimo local.

Si el impulso bajista previo de octubre, seguido por una consolidación de varias semanas, sirve como plantilla, podemos asumir que el límite superior del movimiento correctivo actual podría alinearse nuevamente con el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Eso implicaría que Bitcoin aún podría rebotar hacia aproximadamente 74.300 dólares antes de llegar a un momento más "decisivo".

Eso representaría un movimiento alcista de casi el 20% desde los niveles actuales. Mirando hacia finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, también podemos ver que el precio cayó dos veces hacia el mínimo local de la corrección (entonces alrededor de 80.000 dólares). Esto sugiere que no está garantizado que la caída actual deba convertirse inmediatamente en otro impulso bajista sostenido que pueda potencialmente llevar los precios por debajo de 60.000 dólares.

En general, parece que la fase de consolidación puede prolongarse. Un posible desencadenante para otra venta masiva podría ser una renovada debilidad en Wall Street y un resurgimiento de la fortaleza del dólar estadounidense, aunque esta tendencia aún parece estar en una etapa relativamente temprana e incierta.