Strategy sigue apostando por Bitcoin

Strategy (anteriormente MicroStrategy) aprovecha constantemente su posición vendiendo acciones y emitiendo valores para acumular Bitcoin. Entre el 17 y el 22 de febrero de 2026, la compañía vendió 297.940 acciones Clase A bajo su programa ATM, recaudando 39,7 millones de dólares. Estos fondos se utilizaron para comprar 592 Bitcoin a un precio promedio de 67.286 dólares por moneda, por un coste total de 39,8 millones de dólares, incluidas las comisiones.

Strategy suma más de 700.000 Bitcoin

Las tenencias totales de Bitcoin de Strategy ascienden a 717.722, adquiridos por 54.560 millones de libras a un precio promedio de 76.020 libras. A pesar de la agresiva estrategia, Bitcoin continúa a la baja, con el precio rondando las 67.000-68.000 dólares, rompiendo niveles de soporte clave como la media móvil de 365 días. Esta es la compra número 100 de BTC de la compañía desde 2020, pero el mercado sigue bajo presión debido a la volatilidad y las preocupaciones por la liquidez.

Las acciones de Strategy han bajado más del 2% en respuesta a estos movimientos, lo que pone de relieve la alta correlación con el precio de BTC. Strategy aún cuenta con 37.400 millones de dólares en valores para futuras emisiones de cajeros automáticos, incluyendo 7.800 millones de dólares en acciones de MSTR y 20.300 millones de dólares en STRK. Michael Saylor no baja el ritmo, adhiriéndose al lema "HODL", aunque las tendencias a corto plazo siguen siendo bajistas. Esta búsqueda apalancada de BTC aumenta el riesgo que rodea a la compañía, pero en caso de un repunte más sostenido de BTC, también sentará las bases para un rebote alcista potencialmente muy pronunciado.

Bitcoin cotiza actualmente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 semanas y de la zona de valor indicada por el perfil de volumen trazado desde principios de 2020 hasta la actualidad.