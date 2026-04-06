Bitcoin repite el patrón de 2025: ¿rebote o caída?

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Bitcoin mejora tono pero sigue atrapado en rango técnico
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65.000 USD es el nivel que decide todo
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Riesgo de caída hacia 45.000 USD si se rompe el soporte
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Superar 70.000 USD reabre el camino a 74.600 USD
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65.000 USD es el nivel que decide todo
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Riesgo de caída hacia 45.000 USD si se rompe el soporte
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Superar 70.000 USD reabre el camino a 74.600 USD
El sentimiento de mercado en torno a Bitcoin mejora gradualmente, apoyado por un ligero debilitamiento del dólar estadounidense y un mayor apetito por el riesgo antes de la sesión estadounidense del lunes. Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan, y a corto plazo el mercado parece cautelosamente optimista sobre la posibilidad de al menos una tregua temporal.
Gráfico de Bitcoin
Observando los dos últimos impulsos bajistas, BTC ha mostrado un comportamiento similar en ambos casos. Actualmente, al igual que entre noviembre y diciembre de 2025, el precio cayó alrededor de un 10% por debajo del retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente, antes alrededor de 91.000 USD, y ahora cerca de 69.000 USD. Como en el movimiento anterior, el precio también ha rebotado desde la resistencia del retroceso del 38,2%, que antes se situaba en torno a 98.000 USD y ahora aproximadamente en 74.600 USD.
El nivel de soporte clave se encuentra actualmente alrededor de 65.000 USD. Una ruptura por debajo de este umbral podría activar un tercer impulso bajista decisivo. Si dicho movimiento replicara la magnitud de las dos caídas anteriores (aproximadamente 1:1), Bitcoin podría descender hacia la zona de 45.000 USD.
Por otro lado, un movimiento alcista por encima de 70.000 USD aumenta la probabilidad de un retest de los 74.600 USD.
Fuente: xStation5
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