¿Puede Bitcoin repetir el patrón del ciclo anterior?

Bitcoin cae hoy hasta la zona de 68.000 USD, su nivel más bajo desde finales de marzo, mientras los indicadores técnicos siguen apuntando a una presión vendedora dominante. La mayor criptomoneda del mundo entra en el históricamente débil periodo estival con un descenso pronunciado que también arrastra a Ethereum y a los activos digitales más pequeños. Ayer, el mercado recibió un golpe adicional tras conocerse que MicroStrategy (MSTR.US) vendió Bitcoin por primera vez desde 2022.

Gráfico de Bitcoin

El precio de Bitcoin sigue enviando señales de debilidad. En el gráfico diario, Bitcoin ha perforado a la baja un patrón triangular, un movimiento que aumenta los riesgos de una caída hacia el mínimo local cercano a los 60.000 USD. Una ruptura clara por debajo de esa zona reforzaría el escenario bajista y podría abrir la puerta a un descenso más profundo hacia el área de 40.000 USD, donde se concentran métricas on‑chain relevantes como el Realized Price y el Delta Price.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Si la corrección actual replicara casi punto por punto el ciclo anterior, el posible suelo podría aparecer en la zona de 45.000–47.000 USD, potencialmente antes de que termine junio. Por otro lado, el RSI ya se acerca a territorio de sobreventa, actualmente en torno a 37.

En el marco semanal, los grandes suelos de ciclo han llegado históricamente con lecturas de RSI mucho más bajas. Durante el mercado bajista de 2022, el RSI cayó cerca de 20 antes de que Bitcoin formara un suelo duradero. Sin embargo, en el crash de marzo de 2020, el indicador tocó fondo cerca de 34, lo que sugiere que los niveles actuales empiezan a aproximarse a zonas asociadas a episodios previos de estrés extremo del mercado.