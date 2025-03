Bitcoin se hunde

Bitcoin ha experimentado una fuerte caída, cayendo a 78,363$, lo que marca una dramática caída del 25% desde su máximo histórico de 109,241$ alcanzado el 20 de enero. La criptomoneda más grande del mundo ha perdido aproximadamente el 20% de su valor solo en febrero, lo que potencialmente convierte a esta en la caída mensual más significativa desde junio de 2022. El optimismo por las operaciones de Trump se desvanece La reciente liquidación representa un marcado cambio de rumbo para lo que antes era una de las "operaciones de Trump" más populares del mercado. El entusiasmo inicial tras la investidura del presidente Trump, reforzado por su promesa de convertir a Estados Unidos en "la capital criptográfica del planeta y la superpotencia de Bitcoin del mundo", ha dado paso a una creciente incertidumbre. A pesar de nombrar defensores de las criptomonedas en puestos clave y de que la SEC haya cerrado varias investigaciones sobre empresas de criptomonedas, los avances concretos en materia de políticas han sido limitados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las amenazas arancelarias desencadenan un sentimiento de aversión al riesgo El anuncio del jueves de los inminentes aranceles del 25% sobre Canadá y México a partir del 4 de marzo, junto con gravámenes adicionales del 10% sobre las importaciones chinas, ha provocado una amplia retirada del mercado de los activos de riesgo. Caroline Bowler, directora ejecutiva de BTC Markets, señaló que el sentimiento actual se hace eco del "invierno criptográfico" de 2022, y describió el colapso de los precios como "una respuesta a los temores macroeconómicos sobre los aranceles de Trump y la incertidumbre geopolítica". La participación institucional en una encrucijada A pesar de las recientes turbulencias, la adopción institucional sigue mostrando señales prometedoras. Zodia Markets facilitó recientemente la primera operación de Bitcoin para un fondo de pensiones del Reino Unido, que asignó el 3% de su cartera al activo digital. Los documentos presentados ante la SEC indican que aproximadamente mil millones de dólares del dinero de los fondos de pensiones han fluido hacia los ETF de Bitcoin al contado. Sin embargo, los datos más recientes muestran salidas preocupantes: los inversores retiraron más de mil millones de dólares de los ETF de Bitcoin al contado solo el martes, la mayor salida en un solo día desde su inicio Perspectivas del mercado Los traders están observando de cerca el nivel de soporte crítico en torno a los 70.000 dólares, donde los datos del mercado de opciones revelan una importante actividad de cobertura. La "brecha desbocada" en los futuros de Bitcoin de CME por debajo de los 80.000 dólares también está bajo escrutinio: un patrón técnico formado en noviembre tras la victoria electoral de Trump. Históricamente, estas brechas acaban llenándose a medida que el mercado busca el equilibrio. Como señala Chris Newhouse, director de investigación de Cumberland Labs: "Las políticas arancelarias están empañando aún más las perspectivas, y las expectativas de inflación a corto plazo persistentemente altas se suman a la cautela general". Con más de 2.000 millones de dólares en posiciones alcistas liquidadas en los últimos tres días, el mercado de criptomonedas sigue buscando un nuevo catalizador para revertir el sentimiento bajista actual.

