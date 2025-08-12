Donald Trump sigue presionando a la Fed

Las últimas declaraciones de Miran y Trump refuerzan un posible giro hacia una postura más moderada en la política monetaria estadounidense. Por otro lado, la cautela de Barkin indica que la Fed no tiene prisa por bajar los tipos de interés, mientras que la nominación de Miran introduce una voz a favor de una mayor flexibilización y un dólar más débil. La presión de Trump sobre la Fed para que baje los tipos aumenta la expectativa de una pronta flexibilización de las condiciones monetarias. En conjunto, estos acontecimientos apuntan a una mayor presión a la baja sobre el dólar estadounidense, especialmente porque el mercado anticipa una posible expansión monetaria de la Fed tras la reunión de septiembre. Los participantes del mercado deberían estar atentos a un dólar más débil en otoño, con riesgos que apuntan a una mayor flexibilización si el impulso económico flaquea. Comentarios principales Stephen Miran (nominado por Trump a la Reserva Federal) Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estoy satisfecho con los datos actuales de inflación del BLS y los considero “de buen comportamiento”.

Sostiene que no hay evidencia de una inflación impulsada por aranceles y que los ítems básicos del IPC, como los precios de los automóviles y las tarifas aéreas, no se ven afectados.

Considera que la inflación de los alquileres es en parte resultado de la inmigración ilegal; espera una desinflación en los servicios si la política cambia.

Destaca la importancia de la independencia de la Reserva Federal, pero apoya una mayor flexibilización monetaria.

Conocido por favorecer un dólar más débil y una política monetaria más flexible. Donald Trump Intensifica las críticas públicas al presidente de la Fed, Jerome Powell, exigiendo agresivos recortes de las tasas de interés.

Aumenta la posibilidad de demandas judiciales en torno a la gestión del edificio de la Reserva Federal.

Sostiene que Powell flexibilizó la política monetaria “demasiado tarde” y aboga por recortes de tasas más rápidos y más profundos. Barkin (Presidenta de la Fed de Richmond) Advierte que los riesgos de inflación siguen sin resolverse y que el mercado laboral y el gasto del consumidor aún son inciertos.

Destaca la fatiga de los consumidores por el aumento de precios; advierte que una reducción del gasto podría amenazar la economía.

Sugiere que la Fed debería permanecer cautelosa y depender de los datos. Cotización del EUR/USD

El EUR/USD subió hoy tras la lectura mixta del IPC y los comentarios moderados del nuevo candidato a la Fed. Además, Trump resume los ataques a Jerome Powell, lo que podría presionar aún más al dólar. Fuente: xStation5

