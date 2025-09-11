Bitcoin supera los 114.000 USD 📈

Bitcoin suma hoy otro 0,5%, superando los 114.000 USD y acercándose a una zona clave en torno a los 115.000 USD. El dólar estadounidense pierde terreno tras los débiles datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., mientras que Wall Street avanza con la expectativa de que la Reserva Federal realice al menos dos recortes de tasas este año. Ethereum también registra alza en la jornada, con un incremento cercano al 1,5%, superando los 4.400 USD. Como puede observarse, Bitcoin se negocia actualmente muy por encima del STH Realized Price, que ahora constituye un nivel clave de soporte on-chain, cercano a los 110.000 USD. Mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, se puede anticipar que la demanda intentará recuperarse tras la reciente corrección a corto plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bitcoin Magazine Pro

