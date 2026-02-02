El precio de Bitcoin continúa desplomándose, siguiendo la dinámica general del mercado. El llamado “oro digital” se ha visto afectado por la caída de los metales preciosos y de los principales índices bursátiles tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal.

Sin embargo, este no es el único motivo: el mal desempeño de Bitcoin viene observándose desde comienzos de año, y este nuevo catalizador solo ha acelerado la corrección del criptoactivo.

La gran pregunta ahora es clara: ¿qué podemos esperar? ¿Puede seguir bajando el precio del Bitcoin?

El desplome de Bitcoin este año

Bitcoin afronta hoy su cuarta jornada consecutiva en rojo, reseteando niveles de soporte por debajo de los 80.000 dólares, niveles que no visitaba desde abril de 2025. Si este soporte se pierde, el precio podría dirigirse hacia la zona de 60.000 dólares.

La situación es especialmente llamativa si recordamos que en octubre del año pasado el precio del Bitcoin alcanzó máximos históricos de 120.000 dólares. Desde entonces, acumula una caída cercana al 40% desde máximos y del 12% en lo que va de año.

Durante los primeros meses de 2026, la correlación entre Bitcoin y el oro —dos activos que supuestamente actúan como cobertura frente a la inflación— ha sido claramente negativa. Siendo el oro el principal ganador de una inestabilidad política creciente y la demanda del valor refugio por parte de bancos centrales.

Mientras el oro ha vivido un rally como activo refugio, Bitcoin ha sido castigado por los inversores debido a:

Menor interés inversor,

Un entorno político más tenso e imprevisible,

Mayor preferencia por activos considerados más seguros.

A estos factores se suma un escenario técnico claramente correctivo, con caídas superiores al 20% desde máximos, lo que ha llevado a muchos inversores a replantearse su tesis o a salir del activo hasta que el entorno sea más favorable.

La “guinda del pastel” fue la nominación de Kevin Warsh como líder de la Fed, un perfil históricamente partidario de reducir el balance y la liquidez del mercado, lo que supone un viento en contra para activos de riesgo como Bitcoin.

En este contexto, tanto inversores institucionales como minoristas deben decidir qué papel quieren que juegue el supuesto “oro digital” en sus carteras.

¿Qué esperar del precio del Bitcoin?

Desde el punto de vista técnico, se observa claramente la pérdida de interés, el aumento de la incertidumbre y la rotación hacia otros activos que comenzó en octubre del año pasado.

Actualmente, el precio del Bitcoin se mueve entre los 75.000 y 80.000 dólares, tras perforar a la baja una línea de tendencia alcista que había actuado como soporte durante meses.

Este rango es crítico:

Si se pierde la zona de 75.000 dólares, podría abrirse la puerta a una caída hacia 65.000.

El activo cotiza muy por debajo de sus medias móviles de 30, 50 y 100 sesiones, lo que no apunta a un cambio de tendencia a corto plazo.

El RSI se sitúa en torno a 26, por debajo de 30, lo que podría anticipar un rebote técnico puntual.

Aun así, aunque el análisis técnico ayuda a entender el sentimiento del mercado, la caída reciente de Bitcoin no responde a un único detonante, sino a la coincidencia de varios factores que han acelerado la presión vendedora.

Los próximos movimientos dependerán tanto de factores económicos como políticos: relajación de tensiones geopolíticas, cambios en la política fiscal o señales de mayor estabilidad podrían favorecer un rebote.

El Bitcoin se encuentra en un punto clave. Su comportamiento podría arrastrar o impulsar al resto del mercado cripto. Queda por ver si los inversores consideran esta zona como una oportunidad de entrada, dado que existen múltiples soportes relevantes por debajo, o si prefieren esperar una caída mayor hacia niveles de 70.000 o incluso 60.000 dólares. En cualquier caso, serán los cambios en las dinámicas económicas y geopolíticas los que actúen como principales catalizadores, más allá de las señales técnicas.

