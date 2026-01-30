El precio de bitcoin sigue de capa caída después de los impulsos que dieron las políticas y regulaciones de Trump en el segundo trimestre del 2025. Esto contrasta con los despuntes del oro o la plata y los inversores empiezan a perder su paciencia. Pero ¿por qué sigue cayendo el bitcoin?

El precio de bitcoin no repunta

Aunque algunos inversores ya veían bitcoin como una reserva de valor, su comportamiento en los últimos meses está dejando mucho que desear. Los conflictos geopolíticos están teniendo un impacto negativo, pero lo más sorprendente es que no ha reaccionado a la debilidad del dólar, como sí lo han hecho los metales preciosos.

El problema radica en que los inversores deben ser conscientes de que bitcoin aún tiene un componente especulativo muy importante y depende de las políticas monetarias expansivas. En ese contexto, aunque la M2 (oferta monetaria) de Estados Unidos siga creciendo, sus tipos se mantienen estables e incluso altos para una economía muy endeudada (pero no altos con respecto a otros periodos de alta inflación). Aquí se suma otra variable: el oro sí que se considera reserva de valor o activo refugio. Por ello, ante todas las amenazas que han surgido, los inversores han preferido optar por el oro, mucho más maduro que bitcoin. El primer paso lo dieron los bancos centrales, que lógicamente no se querían arriesgar a tener un activo tan volátil como bitcoin en sus balances, pero después le han seguido el resto de inversores.

Dicho esto, el mercado no tiene que desesperarse. Bitcoin es un activo valioso por su oferta limitada e inmutable, dificultad de confiscación (¿os imagináis si Estados Unidos decidiera confiscar el oro para frenar la sangría del dólar? no sería la primera vez...), digital y descentralizado, pero todavía está en una fase temprana de adopción, por lo que tendremos que esperar para que sea una reserva de valor.

Gráfico del ETF del bitcoin (IB1T.DE)