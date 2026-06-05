Blackstone activa el “cortafuegos” del 5%: la liquidez vuelve a temblar

Después de las últimas noticias procedentes de Cliffwater, donde el fondo limitó las salidas al 5% tras recibir solicitudes muy superiores, queda claro que, aunque el conflicto en Oriente Medio y el rally de los semiconductores hayan eclipsado el tema, el problema en el crédito privado está lejos de desaparecer.

En este contexto, otra gran gestora ha activado restricciones: Blackstone, que ha impuesto el mismo límite del 5% para las salidas de sus fondos, replicando el patrón que ya vimos en Cliffwater.

A pesar de que el sector caía ligeramente antes de la apertura, las acciones de crédito privado vivieron ayer una sesión sorprendentemente positiva, con subidas generalizadas que reflejan un rebote técnico más que un cambio estructural.

Blackstone limita reembolsos en su fondo estrella: un punto de inflexión para la industria

Blackstone Inc. ha impuesto por primera vez restricciones a los reembolsos en su fondo insignia de crédito privado, el Blackstone Private Credit Fund (BCred), marcando un momento clave para una industria que llevaba años creciendo gracias al capital minorista.

Los inversores solicitaron retirar 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre, alrededor del 10% de los activos netos, pero el fondo solo autorizó el 5%, activando el mecanismo de protección.

Este movimiento sigue la estela de otras grandes gestoras como Apollo, BlackRock, KKR y Ares, que ya habían aplicado restricciones similares. El patrón es evidente: el sector está entrando en una fase donde la liquidez vuelve a ser un factor crítico.

Un sector bajo presión: volatilidad, dudas sobre software y límites en cadena

El endurecimiento no se limita a Blackstone. La volatilidad del sector y las dudas sobre la exposición de fondos de private equity a empresas de software, en plena disrupción por la IA, han elevado la prudencia entre inversores minoristas y de alto patrimonio.

En el primer trimestre, Blackstone había atendido el 100% de las solicitudes (7,9%), superando el umbral del 5% que le habría permitido bloquear el fondo. Esa decisión generó malestar entre competidores que optaron por aplicar restricciones antes, lo que ahora añade presión reputacional.

El crédito privado rebota con fuerza: Blackstone lidera las subidas

Tras semanas de tensión, las gestoras de crédito privado vivieron ayer una jornada de recuperación notable.

Las subidas fueron contundentes:

Blackstone: +7,5%

Ares Management: +6,01%

KKR: +5,45%

Blue Owl Capital: +5,16%

BlackRock y Apollo Global Management: alrededor del +3%

Cliffwater Corporate Lending Fund: 0%, tras las recientes restricciones

El movimiento sugiere un rebote técnico, no un cambio estructural. Los inversores parecen valorar la capacidad de estas firmas para gestionar la presión de salidas y preservar márgenes en un entorno de tipos altos.

El sector, que había sufrido correcciones por la incertidumbre en torno a la liquidez y la calidad crediticia, muestra así señales de estabilización en el corto plazo.

El crédito privado entra en una fase de ajuste estructural

Lo que comenzó como una respuesta puntual a presiones de liquidez se ha convertido en un patrón que se extiende por toda la industria, donde la gestión del flujo de salidas y la preservación de márgenes se vuelven prioritarias.

Aunque el rebote de las acciones, con subidas destacadas en Blackstone, Ares, KKR y Blue Ow, refleja cierta estabilización técnica, el fondo del problema persiste: la liquidez vuelve a ser el eje central y la confianza de los inversores se mantiene frágil.

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