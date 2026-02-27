Block Inc. despide al 40% de su plantilla y sube 16% ¿es un nuevo paradigma?

Block Inc. es una empresa clasificada como “fintech” y una de las protagonistas de la sesión de hoy. Tras el cierre del 26 de febrero, publicó sus resultados. Los resultados en sí fueron buenos: el beneficio se situó cerca de las expectativas del mercado, aumentando 18% interanual.

Sin embargo, lo que más impactó al mercado fue la masiva reducción de empleo: 4.000 trabajadores de una plantilla de 10.000. El CEO de la compañía habla con orgullo y confianza sobre el éxito de las iniciativas de IA en la firma y cómo estas permiten reducir el número de empleados y, como resultado, los costos.

En los últimos trimestres se ha hablado cada vez más, y con mayor intensidad, sobre la amenaza que la IA representa para el empleo, especialmente para los llamados trabajadores “white-collar”. Los recientes despidos en Block, un recorte de casi la mitad pese a sólidos resultados, encajan perfectamente en la tendencia de una erosión gradual pero decisiva del mercado laboral sin un impacto aparente en el desempeño corporativo. Dejando de lado el mercado laboral en general, ¿es realmente eso lo que estamos viendo en Block?

Todo indica que la historia de Block es bastante diferente. Block no es propietaria solo de plataformas individuales y las soluciones financieras asociadas a ellas. Vende un sistema de productos y soluciones mutuamente complementarios. Estos sistemas suelen requerir mucho trabajo y capital para desarrollarse, y su éxito depende de alcanzar el llamado “efecto red”, es decir, llegar a un número determinado de usuarios.

Ese es el caso de Block. Plataformas como “Square” y “Cash App” necesitaron muchos años para crecer y convertirse en la máquina altamente rentable y autorreforzada que son hoy. La palabra “autorreforzada” es clave aquí. Block ya ha construido su producto y su red, por lo que simplemente ya no necesita tantos empleados pues mantener y desarrollar soluciones existentes no requiere tantas personas como crearlas inicialmente. Es así de simple.

Pero, ¿qué ocurre con las claras declaraciones sobre la IA y su papel clave en la estrategia de la compañía? Como su nombre indica, son solo declaraciones. Block ya había reducido una parte significativa de su plantilla anteriormente, a comienzos de 2025 y en 2024, y en ese momento el directorio no comunicó nada sobre la implementación de IA.

Además, la estrategia de la compañía, además de la IA, también menciona un “modelo de trabajo distribuido”, que es un eufemismo del conocido “offshoring”. Para los inversionistas interesados en si la empresa realmente ha reducido su número de empleados, será clave monitorear si hay un aumento en los pasivos por servicios externos. Eso sería una evidencia clara de que el trabajo se está trasladando fuera de la compañía “a costo”, en lugar de estar siendo automatizado.