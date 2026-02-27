Resumen de mitad de sesión: Rally en Europa mientras el crudo repunta por el nuevo foco geopolítico en Asia

La última sesión de la semana en los mercados europeos transcurre con un ánimo relativamente positivo. El DAX alemán sube un 0,26% en el mercado al contado y el FTSE 100 británico avanza un 0,43%.

Sin embargo, las subidas son muy desiguales, ya que el mercado francés se comporta peor, cayendo un 0,12%. Esto se debe a los descensos en EssilorLuxottica, Engie y Saint Gobain. Las acciones del gigante de la moda LVMH también muestran un rendimiento débil.

Volatilidad del mercado europeo

Fuente: xStation

Las acciones europeas se mantienen cerca de máximos históricos y se encaminan a su octavo mes consecutivo de ganancias, impulsadas por resultados corporativos mejores de lo esperado a pesar de las preocupaciones sobre aranceles globales y posibles disrupciones relacionadas con la IA.

El índice STOXX 600 subió alrededor de un 0,1% el viernes, marcando su racha ganadora más larga desde 2012–2013.

Delivery Hero informó que su GMV (valor bruto de mercancías) aumentó un 9% hasta 49.200 millones de euros en 2025, ligeramente por debajo del consenso de 49.500 millones, reflejando presión competitiva y un entorno de demanda desafiante.

Las acciones de IAG (International Consolidated Airlines Group) están cediendo las ganancias iniciales y caen hasta un 5%, retrocediendo desde los máximos de 2018, debido a la falta de nuevos catalizadores que impulsen las expectativas de beneficios. Esto ocurre a pesar de unos sólidos resultados del Q4 2025 y una perspectiva positiva para 2026. Los ingresos del Q4 fueron de 7.980 millones de euros (previsión 8.070 millones), ingresos por pasajeros 6.940 millones (previsión 7.050 millones), con un beneficio operativo ajustado de 1.090 millones (previsión 1.060 millones) y un factor de ocupación del 85,1% (previsión 83,6%). Para todo 2025, los ingresos ajustados alcanzaron 33.210 millones (previsión 33.330 millones), con un beneficio operativo de 5.020 millones (previsión 4.990 millones) y un EPS de 0,695 euros (previsión 0,69).

Otras noticias

Los datos de inflación de los estados alemanes, incluidos Renania del Norte-Westfalia y Baviera, indican que la inflación HICP en Alemania probablemente se mantuvo en el 2,1% interanual en febrero, en línea con el consenso. Las lecturas regionales del IPC sugieren un resultado nacional estable, con presión a la baja desde los precios de alimentos compensada por subidas en ropa y calzado, ligeramente por encima de la previsión (2,0%). El HICP subyacente podría haber subido al 2,5% desde el 2,4%, aunque se espera que la inflación media HICP caiga al 1,9% en 2026 (desde 2,3% en 2025) y la subyacente al 2,1% (desde 2,8%). Los datos finales se publicarán en 30 minutos.

El franco suizo y el yen japonés continúan dominando el mercado Forex. Mientras tanto, observamos caídas más pronunciadas en la libra esterlina y el dólar estadounidense.

El petróleo crudo sube un 2% hoy tras la escalada del conflicto armado entre Afganistán y Pakistán en Oriente Medio.

Pakistán declaró “guerra abierta” contra el gobierno talibán de Afganistán tras ataques aéreos sobre Kabul y Kandahar en respuesta a ataques afganos contra fuerzas fronterizas paquistaníes, que dejaron decenas de víctimas en ambos lados y una escalada de los combates a lo largo de la Línea Durand. El conflicto está perturbando el comercio transfronterizo, incluidas las exportaciones de carbón afgano a la industria paquistaní (cemento, textil), provocando el cierre de pasos fronterizos como Torkham y Chaman y pérdidas de miles de contenedores. En el contexto del aumento del precio del petróleo, la escalada incrementa los riesgos geopolíticos en una ruta de transporte clave, elevando los costes de combustible y logística en la región y potencialmente impulsando los precios globales de materias primas debido a preocupaciones sobre la estabilidad del suministro.

Fuente: xStation