- Evolución de los ingresos
- Beneficios y márgenes
- Conclusiones
Las acciones de Acciona están totalmente disparadas y se anotan una subida del 20% en estos momentos. La compañía bate expectativas y gusta al mercado. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados?
Cifras clave de los resultados de Acciona del 2025:
- Ingresos: 20.236 millones de euros, +5,5% interanual y 1% frente a expectativas
- EBITDA: 3.211 millones de euros, +30,8% interanual y 11,33% frente a expectativas
- Beneficio neto: 803 millones de euros, +90,4% interanual y +6,9% frente a expectativas
Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Acciona
Evolución de los ingresos
Acciona muestra un ejercicio 2025 sólido a nivel operativo, con un crecimiento de la cifra de negocios del 5,5% hasta los 20.236 millones de euros. Este avance viene apoyado principalmente por Infraestructuras, que crece un 6,7% impulsada por Construcción y Agua, y por Nordex, que incrementa ingresos un 3,5% en línea con el guidance. La nota negativa la aporta Energía, donde los ingresos caen un 4,1% por la venta de activos, un impacto que no se compensa todavía con la entrada en operación de nueva capacidad. De hecho, las acciones de Acciona Energía están cayendo en la jornada de hoy y contrasta con el desempeño de Solaria, que está también disparada en la sesión. Nos preocupa la caída de los ingresos de Generación en España del 24,2% en un entorno donde los precios de la energía fueron positivos y la demanda está siendo sólida. El fallo ha venido de retrasos en nuevos proyectos y la venta de algunos proyectos. En conjunto, el mix de negocio refleja mayor peso de actividades más estables y diversificadas, especialmente infraestructuras y servicios.
Beneficios y márgenes
El EBITDA alcanza los 3.211 millones de euros, un 30,8% más interanual, con expansión del margen hasta el 15,9%. Destaca especialmente Energía, cuyo EBITDA crece un 37,7% gracias a la rotación de activos (614 millones de euros), y Nordex, que mejora un 59,4% apoyado en una mejor ejecución de proyectos y servicios. Infraestructuras también aporta crecimiento, aunque más moderado, mientras que Otras Actividades mantienen una contribución estable.
Sin la rotación de activos, el EBITDA habría crecido tan solo un 9%, lo que refleja un crecimiento mucho más normalizado.
Conclusiones
Pensamos que el mercado valora que se hayan batido expectativas en todas las métricas y líneas de negocio, de manera bastante amplia, a la vez que la estrategia de rotación de activos sigue su curso. Además, la cartera de proyectos tuvo un gran desempeño, con un incremento del 6,3% interanual, lo que pensamos que respalda el informe presentado.
Las acciones de Acciona suben un 35% en este 2026.
