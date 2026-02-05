BoE mantiene tipos, pero el mensaje hunde a la libra: ¿qué ha cambiado realmente?

Conclusiones clave El BoE mantiene tipos, pero el voto 0-5-4 dispara un giro dovish.

La libra cae; el mercado descuenta casi dos recortes en 2026.

El BoE recorta previsiones de crecimiento e inflación para 2026.

Los gilt a 2 años bajan al 3,65% tras la decisión.

Decisión de tipos del BoE Tipo de referencia: actual 3,75% | previsión 3,75% | anterior 3,75%

Votación (subida-mantener-bajada): actual 0-5-4 | previsión 0-7-2 | anterior 0-4-5 ¿Qué está pasando? La libra amplía su caída tras un reparto de votos sorprendentemente dovish en el Comité de Política Monetaria, donde cuatro miembros votaron a favor de un recorte inmediato (frente a los dos esperados). El retroceso se produce pese a la presión ya acumulada durante la sesión europea. En renta fija, los rendimientos del gilt a dos años retroceden hacia el 3,65% después de que el banco central optara por mantener los tipos. Los mercados de swaps han incrementado agresivamente las apuestas de recortes para 2026, descontando ahora casi dos recortes completos (-44 pb) para final de año. Este giro dovish responde en gran parte a las nuevas proyecciones económicas del Banco de Inglaterra: Crecimiento del PIB 2026: recortado del 1,2% al 0,9%

Inflación 2026: revisada a la baja del 2,8% al 2,1%

El BoE prevé que la inflación quede por debajo del 2% durante 2027 y 2028 Fuente: xStation5

