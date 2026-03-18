Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios, mientras señala una pausa prolongada en su ciclo de política monetaria. Sin embargo, el contexto se vuelve cada vez más complejo: el shock del mercado del petróleo está impulsando la inflación al alza, mientras que comienzan a aparecer señales tempranas de debilitamiento de la actividad económica y de un mercado laboral más suave.

Los mercados seguirán de cerca la rueda de prensa de Jerome Powell a las 19:30, así como las nuevas proyecciones económicas. Antes de la decisión, los rendimientos caen ligeramente, mientras que el oro retrocede casi un 2%, situándose en torno a 4.900 dólares por onza.

¿Qué espera el mercado de la FED?

Previsión: 3,75% | Anterior: 3,75% (comunicado + proyecciones)

Proyección mediana actual: 3,375% | Anterior: 3,625%

Próximo año: 3,125% | Anterior: 3,375%

Próximos 2 años: 3,125% | Anterior: 3,125%

Largo plazo: 3,125% | Anterior: 3,0%

18:30 GMT – Discurso de Jerome Powell

El escenario base de Bloomberg Economics asume que los tipos permanecerán en el rango 3,50%–3,75%. Sin embargo, la decisión podría no ser unánime. Algunos miembros del FOMC podrían disentir a favor de un recorte, especialmente Stephen Miran y posiblemente Christopher Waller, cuya postura sigue muy equilibrada.

En febrero, Waller describió las condiciones que justificarían una pausa: inflación cerca del 2% (ajustada por aranceles) y un mercado laboral debilitándose. Los datos recientes cumplen parcialmente estos criterios: la inflación subyacente se está estabilizando y el informe de empleo de febrero fue débil, aunque la cifra fuerte de enero complica el panorama.

Un nuevo factor: petróleo y guerra

La reunión de marzo se celebra bajo un nuevo régimen de riesgo. El conflicto con Irán ha llevado el petróleo al rango 80–100 dólares, afectando directamente las perspectivas de inflación.

La Fed probablemente actualizará su comunicado para enfatizar “riesgos en ambas direcciones”, es decir:

mayor inflación (impulsada por energía),

menor crecimiento y empleo.

Este cambio es significativo, ya que supone alejarse del sesgo claramente dovish visto a principios de año.

Proyecciones: inflación al alza, crecimiento a la baja

Los cambios más visibles aparecerán en el Summary of Economic Projections (SEP). Se espera que la inflación PCE sea revisada al alza hacia alrededor del 3,0% (desde 2,4%), con la PCE subyacente subiendo a 2,7%.

Al mismo tiempo, es probable que la Fed reduzca su previsión de crecimiento del PIB (a alrededor del 2,0% desde 2,3%) y eleve la proyección de la tasa de desempleo al 4,5%. El mecanismo detrás de estas revisiones es coherente: precios energéticos más altos reducen la renta disponible de los hogares, frenan el consumo y debilitan la demanda laboral. Un escenario de estanflación sigue siendo un riesgo clave este año, tanto para el dólar estadounidense como para los rendimientos de los bonos.

Dot plot: ligeramente más hawkish

Las revisiones al alza de la inflación deberían reflejarse en el dot plot, con la senda esperada de tipos desplazándose ligeramente al alza respecto a diciembre. Sin embargo, no lo suficiente como para cambiar la perspectiva mediana para 2026.

El escenario central sigue apuntando a un único recorte de 25 puntos básicos, y no se espera que ningún participante proyecte subidas. Incluso la miembro más hawkish, Beth Hammack, probablemente mantendrá una senda estable, considerando que la política actual es ampliamente neutral.

Comunicado: un cambio sutil de tono

El ajuste más probable en la orientación futura será evolutivo más que dramático. La Fed podría sustituir “ajustes adicionales” por la expresión más neutral “ajustes futuros”, eliminando el sesgo implícito hacia el recorte.

Es un cambio lingüístico pequeño, pero una señal importante: sugiere mayor opcionalidad y disposición a actuar en cualquier dirección, incluida —al menos teóricamente— la posibilidad de subidas.

¿El mercado laboral empieza a agrietarse?

Uno de los datos más sorprendentes desde la reunión anterior fue la caída de 92.000 empleos en febrero. Análisis presentados en una reciente conferencia del FOMC sugieren que el debilitamiento real podría ser mayor —potencialmente revisado a -112.000.

Esto importa porque:

los indicadores del sector privado han sido históricamente eficaces anticipando revisiones,

algunos responsables podrían concluir que el mercado laboral no se está estabilizando, sino deteriorando.

Señales adicionales del Beige Book apuntan a contrataciones estancadas en la mayoría de regiones y a una actividad económica más lenta entre enero y mediados de febrero.

Una división dentro de la Fed

Existe una clara divergencia dentro de la Fed sobre cómo interpretar el actual shock de oferta. Desde una perspectiva basada en modelos (FRB/US), los precios más altos del petróleo y los aranceles deberían tratarse como transitorios, siempre que las expectativas de inflación permanezcan ancladas. En ese marco, la política óptima mantendría un sesgo hacia el recorte, ya que los precios energéticos más altos finalmente enfrían la demanda y reducen la inflación subyacente.

Sin embargo, la postura dominante dentro del FOMC es actualmente más cauta. El ala hawkish se centra en los riesgos inflacionarios a corto plazo, lo que probablemente mantendrá los recortes en pausa al menos durante la primera mitad del año.

Escenario: recortes retrasados

Según Bloomberg Economics, la inflación seguirá subiendo en marzo y abril, alcanzando un pico en mayo. Solo después comenzarán a dominar los efectos de una demanda más débil y un mercado laboral enfriándose. En este escenario, la Fed probablemente mantendrá los tipos sin cambios en la primera mitad del año, antes de verse obligada a recortar más agresivamente en la segunda mitad para ponerse al día con el ciclo económico.

La reunión de marzo del FOMC probablemente tendrá un tono más hawkish, tanto en el comunicado como en las nuevas proyecciones. Al mismo tiempo, los datos macroeconómicos apuntan cada vez más a riesgos a la baja. Como resultado, la Fed podría encontrarse en una clásica trampa de política: reaccionar a presiones inflacionarias a corto plazo retrasando la relajación, solo para verse obligada a recortar más rápido más adelante cuando las condiciones económicas se debiliten.

Gráfica del oro

Fuente: xStation5



