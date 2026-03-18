El Ibex sube a pesar de la situación geopolítica

La escalada geopolítica impulsa el crudo y presiona a los mercados globales, con caídas en oro y Bitcoin ante el repunte de los bonos y el dólar, mientras crecen los temores a un escenario de estanflación.

El Ibex 35 cierra plano tras perder impulso intradía, con los bancos sosteniendo el índice mientras el mercado empieza a descontar posibles subidas de tipos en Europa en un contexto marcado por el repunte del petróleo.

Los mercados vuelven a vivir su particular montaña rusa. A primera hora del día celebraban nuevas subidas ante la expectativa de una menor duración en el conflicto, pero con las nuevas subidas del petróleo han acabado sucumbiendo ante las tensiones geopolíticas.

El Ibex 35 termina el día plano después de haber ido poco a poco perdiendo impulso. Los bancos han sido el principal catalizador del selectivo, con las entidades más dependientes de la evolución en Europa como las principales beneficiadas. El mercado empieza a descontar una posible subida de tipos en la región de cara a los próximos meses, esperando nuevas pistas en la reunión de mañana.

Empresas destacadas del Ibex 35

Entre los valores del Ibex 35 con mayores subidas también encontramos a Naturgy que recibe una mejora de recomendación, y a Repsol que vuelve a cotizar en terreno positivo gracias a las subidas del precio del barril.

Entre los valores destacados del Ibex 35 también encontramos a ACS. Esta semana está teniendo lugar el Nvidia GTC, que es un evento en el que durante varios días Nvidia reúne a expertos en el sector y lanza novedades sobre la propia compañía, lo cual está disparando la confianza en empresas ligadas a la inteligencia artificial, como uno de los socios fiables de las grandes tecnológicas

El resto de utilites sufren ante las nuevas subidas en la rentabilidad de los bonos, mientras que las empresas ligadas al turismo cotizan con nuevos descensos.

El Ibex 35 acusa también el freno que registra Puig. Los inversores vigilan las presiones que ejerce el petróleo sobre el consumo, mientras asimilan el cambio de CEO en el grupo. José Manuel Albesa sustituye a Marc Puig como consejero delegado de la compañía.

Wall Street cotiza a la baja

Los ataques a las instalaciones del Golfo Pérsico han impulsado los precios del petróleo , y las acciones y los bonos cayeron ante el temor de que una escalada de la guerra pudiera desencadenar más interrupciones en el suministro energético e impulsar la inflación, lo cual ha limitado el comportamiento en Wall Street.

El petróleo marca la pauta, y cuanto más tiempo se mantenga por encima de los 90 dólares —o suba aún más—, menos se escuchará a quienes apuestan por comprar en las caídas y más se impondrá la estrategia de vender en las subidas.

El repunte de los precios amenaza con aumentar las presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, frenar la economía. Hoy se espera que los miembros de la Reserva Federal mantengan los tipos sin cambios, y ahora centran su atención en la crisis de oferta. El principal problema para la economía es que la inflación se está volviendo cada vez más persistente mientras que los costes de la energía están aumentando, lo que reduce el margen de maniobra.

En otros mercados destacan por sexto día consecutivo las nuevas caídas del oro, ante las subidas de los bonos y del dólar. La reunión de la FED será clave para comprender sus próximos movimientos, que sin embargo podrían ser positivos a largo plazo si como parece se aumentan las expectativas de inflación y se reduce el crecimiento, lo cual pone sobre la mesa un escenario conocido y odiado por los bancos centrales, la estanflación.

También sufre el Bitcoin que retrocedió desde su máximo de las últimas seis semanas antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, y la escalada de tensiones en Irán que desencadenó una aversión al riesgo más generalizada en los mercados mundiales.