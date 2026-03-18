🔴 EN DIRECTO: Nueva reunión de la FED

Conclusiones clave La FED celebra su segunda reunión del año en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio.

El mercado asigna una posibilidad del 25% a que la FED realice una subida de tipos en este 2026.

Nueva reunión de la FED. El organismo presidido por Jerome Powell celebra este miércoles su segunda reunión del año en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del crudo y la energía y amenaza con aumentar la inflación. El mercado espera que la Reserva Federal vuelva a dejar los tipos sin cambios, igual que en la reunión celebrada el pasado mes de enero, aunque la inestabilidad global plantea un nuevo escenario que, hasta este momento, no se había barajado: la posibilidad de acometer una subida de tipos a lo largo de este 2026. El mercado, que antes del estallido del conflicto había descartado este escenario, asigna ahora una posibilidad del 25% a que se realice esta subida de cara a los próximos meses. Las proyecciones de la FED sobre la inflación, el PIB y el desempleo podrán arrojar pistas sobre posibles movimientos futuros, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cómo puede impactar el actual shock energético en la FED? ¿Mantendrán los tipos sin cambios en esta reunión? ¿Y qué ocurrirá en las próximas reuniones?



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