Boeing Co. (BA.US) publicó hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2024, que revela pérdidas sustanciales y desafíos operativos mientras la compañía continúa sus esfuerzos de reconstrucción y reestructuración bajo el liderazgo del director ejecutivo Kelly Ortberg. Los resultados reflejan el impacto de los problemas de fabricación, las disputas laborales y los reveses del programa de defensa, al tiempo que destacan el enfoque de la compañía en la reorganización fundamental y las mejoras del control de calidad. Hay poco impacto en la acción del precio previo a la comercialización, ya que las ganancias se anunciaron con antelación la semana pasada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados de Boeing en el cuarto trimestre de 2024: Ingresos: 15.240 millones de dólares

Pérdidas básicas por acción: 5,90 dólares frente a los 3,07 dólares previstos

Flujo de caja libre ajustado: -4.100 millones de dólares frente a los -4.170 millones de dólares previstos

Flujo de caja operativo: -3.450 millones de dólares

Cartera total: 521.340 millones de dólares Rendimiento del segmento: Ingresos de aviones comerciales: 4.760 millones de dólares

Ingresos de defensa, espacio y seguridad: 5.410 millones de dólares (-20 % interanual) frente a los 6.290 millones de dólares previstos

Ingresos de servicios globales: 5.120 millones de dólares (+5,6 % interanual) frente a los 5.080 millones de dólares previstos

Pérdida operativa de defensa, espacio y seguridad: 2.270 millones de dólares frente a la pérdida prevista de 697,4 millones de dólares

Ganancias operativas de servicios globales: 998 millones de dólares Actualizaciones estratégicas: Programa 737 Se reanudó la producción con planes de aumento gradual de la tasa

El programa 787 alcanzó una tasa de producción de cinco por mes

La primera entrega del 777-9 aún se prevé para 2026

No se proporcionaron objetivos financieros para 2025

Se anunciaron 17.000 recortes de empleo

Se recaudaron más de 24.000 millones de dólares en capital

Terminó el año con 26.300 millones de dólares en efectivo y valores a corto plazo

Se prepagó una deuda de 3.500 millones de dólares con vencimiento en mayo Boeing avanza en su reestructuración Kelly Ortberg destacó el progreso de la empresa en la reestructuración y señaló que Boeing se está "preparando para el camino que tiene por delante al seguir realizando inversiones en nuestros negocios principales y al mismo tiempo racionalizando nuestra cartera". Reconoció que solucionar la disfunción cultural será "un viaje de varios años" y destacó los esfuerzos para reducir la burocracia y mejorar la agilidad en la toma de decisiones. Revisión de cartera de Boeing: Venta potencial de la unidad de navegación de Jeppesen, valor estimado de 6.000 a 8.000 millones de dólares

Enfoque en las inversiones del negocio principal y la racionalización de la cartera

Implementación de medidas de control de calidad mejoradas

Reestructuración operativa para respaldar niveles de producción más altos

Abordar los programas de defensa que generan pérdidas Cotización de las acciones de Boeing Las acciones de Boeing cotizan por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % y de la media móvil simple (SMA) de 30 días. Los alcistas intentarán volver a probar los máximos de diciembre, mientras que los bajistas intentarán superar los 171,7 USD, apuntando al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI se está acercando al punto de formar una divergencia bajista en la zona neutral. Mientras tanto, el MACD ha experimentado un cruce bajista, pero sigue ajustado. Fuente: xStation

