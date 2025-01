Las acciones del contratista de defensa RTX Corp. (RTX.US, anteriormente Raytheon Technologies) subieron casi un 2% tras la publicaci贸n de los resultados de la empresa, alcanzando un m谩ximo hist贸rico de 128 d贸lares por acci贸n. Los inversores tienen la esperanza de que la empresa, como proveedor clave de misiles y sistemas hipers贸nicos, pueda beneficiarse del proyecto de defensa estadounidense Iron Dome anunciado por Donald Trump. RTX est谩 formada por Raytheon, Collins Aerospace, Pratt & Whitney y Aerojet Rocketdyne, un proveedor de motores y sistemas de misiles adquirido en 2023. Las acciones de la empresa han subido casi un 40% interanual, respaldadas por una s贸lida din谩mica de ingresos y ganancias netas en relaci贸n con el sector de defensa estadounidense en general. Resultados financieros de RTX Corp En el cuarto trimestre, los ingresos totalizaron 21.600 millones de d贸lares, lo que refleja un aumento interanual del 9%, superando las expectativas de los inversores de 20.530 millones de d贸lares. El BPA聽se situa聽en 1,54 d贸lares, lo que supone un aumento del 19%, muy por encima de la estimaci贸n del mercado de 1,38 d贸lares. Para todo el a帽o 2024, los ingresos ajustados alcanzaron los 80.800 millones de d贸lares, un 9% m谩s que el a帽o anterior, mientras que las BPA ajustadas aumentaron un 13% hasta los 5,73 d贸lares.

Los inversores acogieron con satisfacci贸n el crecimiento del 77% en el beneficio operativo del segmento de motores y piezas de Pratt & Whitney, un aumento del 17% en el beneficio operativo ajustado de Collins Aerospace y un crecimiento org谩nico del 10% para Raytheon, lo que indica una demanda s贸lida y constante en el sector de defensa.

Los inversores acogieron con satisfacci贸n el crecimiento del 77% en el beneficio operativo del segmento de motores y piezas de Pratt & Whitney, un aumento del 17% en el beneficio operativo ajustado de Collins Aerospace y un crecimiento org谩nico del 10% para Raytheon, lo que indica una demanda s贸lida y constante en el sector de defensa. Las acciones de RTX se recuperan r谩pidamente de una correcci贸n leve y las transacciones previas a la apertura del mercado sugieren que las acciones podr铆an alcanzar nuevos m谩ximos hist贸ricos hoy. Cabe destacar que la correcci贸n de las acciones de RTX fue m谩s leve que las que experimentaron competidores como Lockheed Martin, General Dynamics y Northrop Grumman. Los inversores pueden ver a RTX como un posible beneficiario m谩s importante del programa de defensa Iron Dome de EE. UU. La empresa ya ha colaborado en la construcci贸n del prototipo israel铆 del sistema de defensa antimisiles Iron Dome. Sin embargo, las previsiones de ventas de la empresa para 2025 son bastante conservadoras. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 M茅tricas financieras de RTX Corp RTX Corp cuenta con ratios P/E y P/E forward relativamente bajos, junto con un ROIC en aumento y un WACC en disminuci贸n. Sin embargo, tambi茅n tiene niveles de deuda relativamente altos, con un ratio corriente cercano a 1. Sin embargo, la tendencia de los ingresos sigue al alza y el proyecto Iron Dome podr铆a actuar como catalizador de su cartera de pedidos en los pr贸ximos a帽os. A diferencia de General Dynamics, Lockheed Martin o Northrop Grumman, RTX se especializa m谩s en tecnolog铆as hipers贸nicas y de misiles. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.