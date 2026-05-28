BTC pierde narrativa macro: ni refugio ni cobertura inflacionaria

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El mercado cripto cae por un giro macro contundente
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Los ETFs spot registran salidas fuertes y los inversores de corto plazo liquidan posiciones, generando presión de oferta mientras los holders de largo plazo mantienen un comportamiento divergente
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Técnicamente, Bitcoin está atrapado
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El mercado cripto cae por un giro macro contundente
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Los ETFs spot registran salidas fuertes y los inversores de corto plazo liquidan posiciones, generando presión de oferta mientras los holders de largo plazo mantienen un comportamiento divergente
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Técnicamente, Bitcoin está atrapado
¿Por qué está cayendo el mercado cripto?
Bitcoin está siendo golpeado por una confluencia de factores macro, técnicos y de flujo de capital. Por un lado, las instituciones están retirando capital de activos de alto riesgo en un entorno de condiciones financieras más estrictas y una Fed claramente hawkish.
Hasta hace poco, el mercado esperaba recortes de tipos en 2026. Ahora, tras la escalada en Oriente Medio, ese escenario parece totalmente irreal, e incluso han aumentado las probabilidades de subidas de tipos. El tipo actual se mantiene en el rango 350–375 pb.
Fuente: FED Watch Tool
Flujos: ventas en spot ETFs y presión de holders de corto plazo
En los últimos días se ha producido un aumento brusco de salidas de capital de los fondos spot de BTC.
Además, los inversores de corto plazo siguen liquidando posiciones, inyectando cientos de miles de BTC al mercado y generando presión estructural de oferta. Los holders de largo plazo, en cambio, muestran un comportamiento opuesto.
Fuente: Coinglass
Bitcoin: Análisis Técnico
Tres medias móviles exponenciales clave apuntan claramente a un mercado bajista:
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EMA50 (azul): 76.413
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EMA100 (morado): 76.636
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EMA200 (amarillo): 81.191
El precio se mueve por debajo de las tres, que además han formado un “death cross” escalonado: cada EMA está por encima de la anterior, mientras el precio queda atrapado debajo. Es una configuración clásica de presión vendedora.
Soportes y volumen (Volume Profile)
El volume profile muestra que la mayor concentración histórica de transacciones se sitúa entre 50.000–75.000 USD, actuando como zona imán para el precio.
En el gráfico destacan:
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Zona de soporte horizontal amplia: 73.000–76.000 USD (rectángulo rosa)
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Zona de soporte más fuerte: 50.000–55.000 USD (rectángulo morado)
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Línea negra gruesa (~74.000 USD): antigua Value Area
Si el precio sigue rechazando la EMA50 y EMA100, se abre el camino hacia 60.000–63.000 USD.
Para un rebote alcista real, BTC necesitaría romper y cerrar por encima de la EMA200, situada en torno a 81.000 USD.
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