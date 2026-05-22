Resumen de la semana: La inteligencia artificial no tiene rival....de momento

as principales bolsas mundiales cierran la semana con avances, apoyadas por el progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el descenso del precio del petróleo, factores que han permitido un cierto alivio en la renta fija.

A pesar de que las rentabilidades de los bonos han alcanzado niveles que no se veían desde hace años, los inversores han seguido confiando en el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial, manteniendo el impulso de las bolsas.

Sin embargo, el fuerte repunte de la renta fija sigue dejando una gran incógnita para las próximas semanas: si los bancos centrales tendrán que mantener una postura más restrictiva de lo esperado. Mientras que en Europa y Japón el camino parece relativamente más definido, en Estados Unidos aumentan las dudas tras la llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal.

La Fed endurece el mensaje mientras el mercado de bonos presiona

Las actas de la FED dejan un mensaje mucho más agresivo de lo que descontaba el mercado hace apenas unos meses. La idea de un ciclo rápido de bajadas de tipos desaparece y la prioridad vuelve a situarse claramente en la inflación.

De hecho, algunos miembros del comité llegan a plantear que los riesgos de que la inflación permanezca por encima del 2% durante más tiempo son elevados, y que el siguiente movimiento podría incluso no ser un recorte, sino una subida de tipos.

El mercado ha pasado de esperar una Fed claramente acomodaticia a asumir un escenario de tipos elevados durante más tiempo.

La llegada de Kevin Warsh añade además un elemento de incertidumbre adicional. Aunque inicialmente se le asociaba con una postura más favorable a los recortes, influenciado por Trump, el contexto actual de petróleo elevado, tensión geopolítica, fuerte endeudamiento y presión sobre el mercado de bonos podría obligarle a mantener una posición mucho más restrictiva.

Además, el mercado de deuda está enviando una señal clara: o subes tipos o las rentabilidades seguirán escalando. Y esto llega en un momento especialmente delicado, donde los gobiernos necesitan financiación para afrontar la escasez energética, mientras las grandes tecnológicas mantienen un gasto récord ligado a la carrera por la IA.

Aunque normalmente este entorno supondría presión para la renta variable, la fortaleza de los beneficios empresariales y el enorme ciclo de inversión en inteligencia artificial están permitiendo a los mercados mirar más allá del aumento de rentabilidades y centrarse en una narrativa de crecimiento y productividad.

Nvidia, SpaceX y la IA sostienen el optimismo bursátil

Parte de la fortaleza de las bolsas se explica por los resultados publicados por Nvidia, que volvieron a superar las expectativas del mercado y reforzaron la narrativa alcista del sector tecnológico.

Sin embargo, sus acciones corrigieron posteriormente debido a tres factores: cada vez resulta más difícil sorprender al mercado, existe una mayor presión sobre márgenes y además la compañía pierde parte de su exposición futura a China, uno de los mercados estratégicos del sector.

A ello se suma la esperada salida a bolsa de SpaceX, prevista para mediados de junio y que promete convertirse en uno de los grandes eventos financieros del año. Según sus propias estimaciones, el mercado potencial al que podría dirigirse alcanza los 28,5 billones de dólares, una cifra similar al tamaño de toda la economía estadounidense.

La compañía reúne elementos muy difíciles de encontrar: liderazgo tecnológico, enormes barreras de entrada, ingresos recurrentes gracias a Starlink, exposición directa a inteligencia artificial y una visión de largo plazo que va mucho más allá del negocio espacial tradicional. A ello se añade además la prima histórica que el mercado suele otorgar a Elon Musk.

Con este escenario, el S&P 500 se encamina hacia su mejor racha semanal desde 2023. El índice de volatilidad VIX permanece cerca de mínimos desde comienzos de febrero, reflejando una sorprendente calma pese a la incertidumbre geopolítica.

Las señales de que ni Irán ni Estados Unidos buscan una escalada mayor, junto con la ampliación del número de compañías beneficiadas por la IA, han ayudado a mantener la volatilidad contenida.

Por su parte, el Ibex 35 recupera los 18.000 puntos, impulsado por el rebote de algunas compañías castigadas durante las tensiones en Oriente Medio.

A nivel corporativo destacan las caídas de Puig, tras romper las negociaciones con Estée Lauder para una posible operación corporativa. Aunque el mercado reaccionó negativamente, evitar una adquisición a un precio poco atractivo podría terminar beneficiando al accionista en el largo plazo.

Entre los valores alcistas sobresale Naturgy, apoyada por la resiliencia de su negocio y su sólida generación de caja, dos cualidades especialmente valoradas en un entorno de tipos elevados, incertidumbre y desaceleración económica.

En materias primas, el petróleo corrige ante la esperanza de un acuerdo de paz y el paso de varios superpetroleros por Ormuz.

Mientras tanto, los metales continúan mostrando debilidad por el aumento de las expectativas de tipos más altos. El oro, que ha cedido cerca del 15% desde el inicio del conflicto, permanece atrapado en rango lateral mientras el mercado intenta equilibrar dos fuerzas opuestas: el impacto negativo de unos tipos elevados frente al posible beneficio de un escenario de inflación alta y bajo crecimiento, históricamente favorable para el metal precioso.