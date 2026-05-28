La bolsa hoy: El petróleo sube tras la represalia iraní

Los futuros de Wall Street retroceden debido a las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre ante la inflación previa a la publicación de los datos de PCE, lo que frena el optimismo reciente. El Nasdaq 100 lidera el descenso (-1,05%), seguido por el Russell 2000 (-0,8%), el S&P 500 (-0,55%) y el Dow Jones (-0,3%).
Europa sigue la misma tendencia: Los mercados europeos registran descensos, con los futuros del Eurostoxx 50 a la baja (-0,95%). La escalada del conflicto en Oriente Medio ha frustrado las esperanzas de un acuerdo de paz, arrastrando a la baja las bolsas asiáticas. El Nikkei 225 retrocede tras la sesión récord de ayer (-0,53%), mientras que el KOSPI surcoreano también cae un 0,53%, el ASX 200 australiano baja un 1,5% y el Hang Seng de Hong Kong se desploma un 1,3%.
Crisis geopolítica en Oriente Medio
Enfrentamientos directos entre EE. UU. e Irán: La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzó un ataque de represalia contra una base aérea estadounidense no especificada en Oriente Medio, calificándolo de "seria advertencia" tras un ataque estadounidense al amanecer que destruyó cuatro drones iraníes y una estación de control terrestre cerca del aeropuerto de Bandar Abbas. Mientras tanto, Kuwait informó haber interceptado drones y misiles "hostiles" no identificados.
Sanciones en el Estrecho de Ormuz: El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) de Irán en su lista de sanciones. EE. UU. acusa a este organismo, liderado por la IRGC y establecido el 5 de mayo para hacer cumplir las normas marítimas, de intentar extorsionar a los buques comerciales que navegan por esta ruta marítima crucial.
Informes macroeconómicos
La Reserva Federal prioriza la inflación: El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, recalcó que combatir la inflación sigue siendo la principal prioridad del banco central. Tras señalar la solidez del mercado laboral, advirtió que el aumento de los costes de la energía y los fertilizantes podría desestabilizar las expectativas de los consumidores, lo que podría obligar a adoptar medidas de política monetaria más drásticas.
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que la prolongada inflación energética derivada de la guerra con Irán ha provocado un "impacto estanflacionario" en las naciones asiáticas importadoras de petróleo. También señaló que el vertiginoso aumento de la riqueza bursátil gracias al auge de la IA podría provocar un sobrecalentamiento prematuro de la economía estadounidense.
El gasto de capital privado en Australia aumentó un 6,5%, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2014. Este crecimiento se debió a un incremento del 18,1% en equipos, plantas y maquinaria —que compensó una caída del 3,8% en edificios—, lo que avivó aún más los temores inflacionarios internos.
Mercado Forex
El dólar estadounidense se recupera gracias a la entrada de capitales en activos refugio: El índice del dólar estadounidense experimentó un fuerte repunte (USDIDX: +0,3%) hasta alcanzar su nivel más alto desde principios de abril, impulsado por la incertidumbre geopolítica que reactivó la demanda de activos refugio.
Principales pares bajo presión: El deterioro del sentimiento de riesgo afectó por igual al euro (EUR/USD: -0,3% a 1,159), la libra esterlina (GBP/USD: -0,3%), el franco suizo (USD/CHF: -0,3%), el dólar australiano (AUD/USD: -0,3%) y el dólar neozelandés (NZD/USD: -0,3%). Mientras tanto, el par USD/JPY se mantuvo estable.
Materias primas
Los futuros del crudo Brent y WTI subieron un 2% en respuesta al ataque iraní a la base militar estadounidense, con el Brent rozando los 95 USD por barril. Por el contrario, los futuros del gas natural retroceden un 0,65%.
Por su parte, el oro y la plata prolongaron sus fuertes descensos, presionados por el alza del dólar estadounidense. El oro baja un 1,65% hasta los 4.380 USD/oz, mientras que la plata corrige un 1,9% hasta los 73 USD/oz.
Resumen Diario: El petróleo y los índices caen pese a las ilusorias esperanzas de paz
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El petróleo Brent cae 3%
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