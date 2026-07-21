Café en alerta: Sequía en Brasil, cambios de consumo y presión sobre los precios

El mercado global de materias primas está dominado por una fuerte tendencia alcista (hoy, 12 de los 15 activos clave están registrando ganancias, mientras que, al observar los cambios nominales desde principios de año, aproximadamente la mitad están en pérdidas y la otra mitad en ganancias). Los principales activos al alza en la jornada son los metales y el maíz (+5,06%), mientras que las materias primas blandas, como el café y el cacao, están experimentando una ligera corrección.

Llama especialmente la atención la extrema desviación de precios del cobre (+2,89 desviaciones estándar respecto a la media de los últimos 5 años) y del oro (+1,52 desviaciones estándar), lo que confirma la extraordinaria fortaleza y el sobrecalentamiento del sector metalúrgico. Por otro lado, hace apenas unos meses, estos niveles de sobrecompra respecto a la media de largo plazo llegaron a superar incluso las 4-5 desviaciones estándar.

Gráfico: Variaciones nominales de los precios de las materias primas en lo que va del año

Gráfico: Sobrecompra y sobreventa en términos anuales

¿Cómo le está yendo al petróleo?

Una serie de ataques en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán ha provocado una casi paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz, impulsando los precios hasta los 90 dólares por barril de crudo Brent a comienzos de la semana.

Estados Unidos decidió intensificar los ataques después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses tras un ataque iraní contra una base en Jordania. Además, Irán atacó otras bases estadounidenses en la región e intentó imponer el cierre del estrecho de Ormuz bloqueando y bombardeando petroleros.

A principios de la semana, surgieron informes procedentes de Irán que indicaban que se estaban llevando a cabo conversaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, a pesar de la continuidad de los ataques aéreos, lo que finalmente provocó que los precios retrocedieran hacia el cierre del viernes.

Actualmente se está negociando un posible alto el fuego de 10 días, y la agencia iraní Fars señala que el ejército debe debatir las condiciones de seguridad que permitirían la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, los primeros comentarios apuntan a un exceso de optimismo por parte del mercado, lo que ha provocado un ligero repunte de los precios del petróleo durante la sesión del 21 de julio.

Según Goldman Sachs, una congelación del conflicto en Oriente Medio manteniendo un cierre total del estrecho de Ormuz podría llevar los precios a un rango de entre 100 y 120 dólares por barril.

Estados Unidos está produciendo a niveles récord, y Venezuela está regresando al mercado con una producción cercana a 1 millón de barriles diarios (bpd). A más largo plazo, con el apoyo continuo de Estados Unidos, Venezuela podría volver a alcanzar niveles de producción de 3 millones de barriles diarios, cifras que no se ven desde el año 2000. Este aumento de la producción podría mitigar la subida de precios derivada de la desestabilización en Oriente Medio.

Cabe destacar que uno de los mayores factores de estabilización del mercado petrolero es China, que ha reducido sus importaciones de petróleo hasta el nivel más bajo desde 2016.

Los militantes hutíes están advirtiendo a los buques que cargan petróleo en los puertos saudíes del mar Rojo.

El precio del petróleo se mantiene por encima de los 90 dólares por barril, aunque según los informes funcionarios iraníes se reunieron con mediadores procedentes de Pakistán.

Chart: Historical oil production peaks in the USA

La producción en Estados Unidos ya está alcanzando nuevos máximos históricos, pero, por supuesto, esto es insuficiente para equilibrar todo el mercado en el contexto de los problemas en Oriente Medio.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Estado de los inventarios y reservas estratégicas en EE. UU.

La situación de los inventarios en Estados Unidos también es tensa. Los inventarios solo han aumentado una vez en las últimas doce semanas, mientras que las reservas estratégicas siguen disminuyendo tras la liberación prevista de 172 millones de barriles, lo que debería situar los niveles de reserva por debajo de los 250 millones de barriles, un nivel considerado umbral de seguridad nacional.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Márgenes récord de refinería (Margen de refinación)

The 3-2-1 Crack Spread briefly rose to USD 70 per barrel, an absolute historical record. The fuel market is showing extreme tension, which may eventually lead to a significant increase in oil demand from refineries, although these are working at very high levels, risking potential breakdowns if maintenance is not performed in the coming weeks. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Chart: Technical analysis of Brent oil prices

Precio del barril de Brent

El precio del petróleo Brent vuelve a situarse en 90 dólares por barril, a pesar de las esperanzas de una nueva ronda de conversaciones de paz.

Fuente: xStation5

¿Cómo le está yendo al gas natural?

La demanda de gas en Estados Unidos se mantiene elevada, impulsando el consumo en centrales eléctricas para la producción de electricidad destinada a la climatización. La demanda energética también está creciendo debido al desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial. A pesar del aumento de la demanda de gas en EE. UU. y la fuerte presión exportadora, la producción de gas suele superar el ritmo de crecimiento de la demanda, lo que provoca un incremento de las reservas más rápido de lo que indicaría el promedio de los últimos cinco años. En las últimas semanas, también se han realizado trabajos de mantenimiento parcial en la infraestructura de transmisión de GNL, lo que ha generado un aumento adicional de las reservas y ha hecho que los precios caigan por debajo de los 3 USD/MMBTU. Los precios del gas en Europa están subiendo claramente, en contraste con los precios del gas en Estados Unidos. El aumento de precios en las últimas 7 sesiones ya alcanza cerca del 20%, y nominalmente el precio ronda los 60 EUR/MWh. Las interrupciones en Oriente Medio están afectando a países asiáticos como Japón, China y Corea, además de Pakistán y Bangladesh, que actualmente compran a los precios más altos de los últimos años, lo que incrementa la demanda de gas en Estados Unidos y África y limita la posibilidad de importar gas a Europa antes del invierno. Goldman Sachs indica que, si la situación no mejora (Qatar ha señalado que solo podrá restablecer su plena capacidad de exportación en septiembre), los precios del gas en Europa podrían superar los 100 EUR/MWh antes del invierno, lo que podría traducirse en facturas de electricidad y calefacción más elevadas, contribuyendo así a la inflación. Los depósitos de gas en Europa se encuentran actualmente solo al 54% de su capacidad, frente a una media del 70% en los últimos 5 años, mientras que la normativa de seguridad energética de la UE exige que alcancen el 90% de su capacidad antes del 1 de noviembre.

Gráfico: Comparación del llenado de los almacenamientos de gas en Europa

El nivel actual de llenado de los almacenamientos de gas en Europa se asemeja a la situación de 2021, cuando Rusia comenzó a limitar los suministros antes del inicio de la guerra con Ucrania. En aquel momento, los almacenamientos solo se habían rellenado hasta el 77%, y los precios subieron hasta los 100-120 euros/MWh en octubre.

La situación actual se parece mucho a la de 2021. Si no aumentan los suministros, el precio podría seguir subiendo hasta alcanzar incluso los 100 EUR/MWh.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Análisis comparativo de inventarios de gas

Los inventarios comparativos podrían indicar que los precios del gas han caído demasiado. Por otro lado, si la producción de gas crece más rápido que el consumo, los inventarios al final de la temporada de inyección podrían ser extremadamente altos.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Cambios implícitos en los inventarios de materias primas

Los cambios implícitos en los inventarios han disminuido significativamente, lo que podría indicar un momento crítico para el mercado del gas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Estacionalidad de los precios del gas natural

La estacionalidad indica que los precios deberían repuntar alrededor de la sesión 150 del año.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Cotizaciones de precios de la gasolina TTF

Los precios del gas TTF han vuelto a subir bruscamente. Si persisten los problemas relacionados con el GNL, los precios podrían empezar a repuntar, como ocurrió hace uno o dos años.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Cómo le está yendo al oro?

La caída de la inflación en Estados Unidos hasta el 3,5% interanual resultó ser más pronunciada de lo esperado y provocó un fortalecimiento temporal de los precios del oro.

Al mismo tiempo, el oro ha puesto a prueba cada vez más el nivel de los 4.000 dólares por onza, que parece constituir un soporte clave para el impulso alcista a largo plazo.

El aumento de las expectativas de inflación en este momento podría desencadenar una nueva ola de expectativas de subidas de tipos de interés, lo que podría debilitar de forma permanente al oro, cuyo siguiente soporte importante se encuentra en la zona de los 3.700-3.800 dólares.

Los ETF continúan vendiendo oro, con ventas de casi 100.000 onzas en la última sesión. Desde comienzos de año, las ventas netas alcanzan casi los 3 millones de onzas, y el nivel de 96,15 millones de onzas es el más bajo desde septiembre de 2025.

Por otro lado, el mayor ETF de oro, SPDR Gold Shares, incrementó sus reservas de oro en la sesión anterior en casi 150.000 onzas, hasta superar los 32,3 millones de onzas.

El precio del oro registró su mayor caída en 5 años. Cabe destacar que, en los últimos 5 años, el oro no perdió más del 4-5% anual. El comportamiento promedio del precio en los últimos 5 años indica una tendencia alcista durante el trimestre actual, lo que, sin embargo, podría entrar en conflicto con las crecientes expectativas de subidas de tipos de interés.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Posicionamiento neto en contratos de futuros

Tras el reciente y claro repunte, ahora observamos una disminución en las posiciones netas de oro en COMEX. Las posiciones netas también cayeron en la bolsa de Shanghái.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Correlación del oro con el tipo de interés a plazo

Uno de los indicadores clave para el oro es actualmente el tipo de interés a plazo, que para el próximo año ronda el 4%. Si el mercado ignora por completo las expectativas de subidas (lo que sería posible tras una caída de los precios del petróleo), la valoración del oro podría alcanzar los 4.400-4.500 dólares por onza, manteniendo la correlación actual.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gráfico: Entradas y salidas de fondos ETF

Los fondos cotizados (ETF) siguen vendiendo oro y son muy sensibles a los rendimientos de los bonos y a las expectativas sobre los tipos de interés.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del oro

El oro está poniendo a prueba una importante resistencia técnica: el retroceso del 38,2% de la onda alcista a largo plazo y la media móvil de 25 sesiones. La última vez que el oro probó esta media fue en mayo, mientras que en abril el precio la superó, pero al mismo tiempo, no cruzó la media móvil de 50 periodos, que actualmente se sitúa en 4.270 USD.

Fuente: xStation5

¿Cómo le está yendo al café?

Los fondos están reduciendo sus posiciones largas netas en café, incluso a pesar de la incertidumbre relacionada con el clima en Brasil y el fenómeno extremo de El Niño, que podría provocar una caída de la producción de café, principalmente de la variedad Robusta en Asia.

En la región más importante de cultivo de Arábica en Brasil, concretamente en el estado de Minas Gerais, actualmente se está observando una sequía, lo que podría provocar una disminución de la calidad de la cosecha.

Los consumidores están empezando a cambiar sus hábitos respecto al café, comprando granos enteros, menores cantidades y productos de mayor calidad, lo que potencialmente podría afectar a la demanda mundial. El café se vende principalmente en las tiendas en formato molido.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz, junto con el aumento de los costes energéticos y de los fertilizantes, están influyendo en el incremento de los precios de las materias primas en las últimas semanas.

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles aplicados a Brasil, que alcanzaban el 50%, lo que significa que los importadores estadounidenses podrían volver a comprar café brasileño y, al mismo tiempo, reducir los precios finales para los consumidores.

Las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre la producción de café en Brasil siguen siendo extremadamente elevadas para la temporada 2026/27, lo que genera naturalmente un potencial de decepción y de subida de precios si finalmente prevalecen los factores climáticos adversos.

Gráfico: Previsiones de producción de café en Brasil

Según el USDA, las previsiones de producción de café en Brasil se mantienen en un nivel extremadamente alto, de casi 72 millones de sacos.

Fuente: USDA

Gráfico: Niveles de inventario de café en almacenes certificados

Los inventarios de café en el ICE han caído a un mínimo histórico, lo que demuestra que el mercado del café sigue relativamente ajustado, incluso con altas expectativas de producción en Brasil.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del café

El precio del café retrocedió desde los 350 centavos de dólar por libra, pero los posibles problemas climáticos podrían provocar cosechas limitadas en los próximos meses, lo que podría elevar los precios del café por encima del nivel indicado.

Fuente: xStation5