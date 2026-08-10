El Ibex 35 cierra muy cerca de los 20.200 puntos

La sesión bursátil transcurre sin movimientos relevantes, con el Ibex 35 prácticamente sin variaciones y consolidando la cota de los 20.000 puntos, alcanzada hace seis jornadas. Entre los valores del selectivo destaca especialmente Indra, que continúa protagonizando un destacado comportamiento en bolsa este verano. La compañía ha marcado máximos históricos cerca de los 64 euros y acumula una revalorización del 31,4% en lo que va de 2026. La empresa española de defensa presentó recientemente sus mejores resultados semestrales hasta la fecha, apoyados en un sólido aumento de los ingresos y los beneficios, una cartera de pedidos récord y el negocio de Defensa como principal impulsor. Su perspectiva alcista sigue respaldada por el ciclo europeo de inversión en defensa y la elevada visibilidad de los contratos, aunque el mercado espera ahora que la compañía demuestre una ejecución consistente y sea capaz de transformar esa cartera en mayores ingresos y generación de caja.

Repsol también se sitúa entre los protagonistas de la jornada, con una subida intradía del 1,8%, impulsada por el repunte del precio del crudo. El petróleo avanza ante la continuidad del conflicto entre Irán y Estados Unidos, los enfrentamientos marítimos y el bloqueo de facto del Estrecho de Ormuz. Esta situación mantiene elevada la prima de riesgo geopolítico y sitúa el precio del barril de Brent por encima de los 86 dólares. Los esfuerzos para recuperar el tráfico comercial por la zona avanzan con lentitud, mientras la Administración Trump trata de incrementar la presión económica sobre Irán. La escasa confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz mantiene abierta la incertidumbre sobre la evolución de las materias primas.

En Wall Street, la jornada comienza con un ligero sesgo negativo. Esta semana, el foco de los inversores se desplaza desde la temporada de resultados hacia la publicación del dato de inflación interanual correspondiente a julio. Una lectura inferior al 3,5% actual reforzaría las expectativas de que Kevin Warsh opte por mantener los tipos de interés sin cambios, en lugar de incrementarlos, en la reunión que la Reserva Federal celebrará en septiembre.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.