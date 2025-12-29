Caídas en los precios de los metales preciosos

- Las conversaciones entre Trump y Zelenski en Florida no logran un acuerdo para la guerra de Ucrania.
- Nuevas reacciones a las actas del Banco de Japón.
- Caídas generalizadas en los metales preciosos
Durante la semana pasada, los índices de Wall Street subieron en torno a un 1%, beneficiándose del llamado rally de Santa Claus. Junto con un volumen moderado, la volatilidad del mercado podría mantenerse limitada hasta la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, programada para mañana a las 20:00 CET.
Las conversaciones entre Trump y Zelenski en Florida no lograron un avance en la guerra en Ucrania. Trump afirmó que un acuerdo está cada vez más cerca, pero las disputas clave sobre las concesiones territoriales y la central nuclear de Zaporizhia siguen sin resolverse. El presidente ucraniano enfatizó que, si bien se ha acordado alrededor del 90% del marco de paz, los asuntos pendientes determinarán si la guerra termina o se prolonga.
Índices asiáticos
Los inversores de Asia-Pacífico comienzan la semana con un sentimiento bajista (Nikkei 225: -0,5%). Las bajadas de los índices chinos se vieron amortiguadas por las acciones tecnológicas respaldadas por el gobierno. Las subidas están lideradas por los mercados centrados en la inteligencia artificial y los semiconductores en Corea del Sur (KOSPI: +2,2%).
Las actas del Banco de Japón indican que algunos miembros apoyan subidas graduales de los tipos de interés para impulsar el crecimiento y evitar quedarse atrás. Los miembros destacaron las fluctuaciones de los tipos de interés en el extranjero, los tipos reales profundamente negativos incluso en el 0,75% actual, y la necesidad de un estrecho seguimiento de la economía y los mercados. También enfatizaron la importancia del apoyo fiscal, el potencial de un crecimiento positivo de los salarios reales el próximo año y la vigilancia, dados los niveles récord de inversión y beneficios.
Mercado Forex
En los mercados de divisas, el principal movimiento es el repunte del yen, aunque la escasa convicción en torno a las señales restrictivas del Banco de Japón (BoJ) sugiere que los mercados se mantienen cautelosos ante las comunicaciones del banco central (USD/JPY: -0,1%, EUR/JPY: -0,2%, GBP/JPY: -0,15%). El AUD/USD alcanzó brevemente un máximo de 14 meses, mientras que el NZD tuvo un rendimiento inferior al de todas las divisas del G10 (NZD/USD: -0,15%) en medio de un repunte generalizado del dólar (USDIDX: +0,1%). El EUR/USD se mantiene estable cerca de 1,175, mientras que el EUR/PLN se mantiene sin cambios en torno a 4,21.
Otros mercados
Los metales preciosos están experimentando una corrección récord a medida que los inversores recogen beneficios. El paladio ha sido el que más ha caído (-11,8%), borrando drásticamente las subidas de la semana pasada. El platino baja un 4,8%, la plata corrige un 3% hasta los 76 USD, y el oro lo hace un 1,2% hasta los 4.475 USD por onza. Por su parte, el crudo Brent y el WTI se recuperan alrededor de un 0,85%.
El Bitcoin sube un 1,9% hasta los 89.400 USD mientras que el Ethereum avanza un 2,2%, hasta los 3.010 USD.
El gas natural estadounidense retrocede un 4%
El Ibex 35 cierra un año histórico
⏬El platino cae un 7,5%
El FTSE 100 alcanza un nuevo máximo📈 Estos tres sectores impulsan las acciones del Reino Unido
