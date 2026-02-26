Calendario del día: Conversaciones entre EE. UU. e Irán

La atención del mercado se centra en la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, considerada la última oportunidad para evitar una escalada del conflicto. En la sesión estadounidense, los datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo serán clave, aunque no se espera que las cifras cercanas a las previsiones tengan un impacto significativo en el mercado. Los discursos de Lagarde y Lombardelli, del BCE y el Banco de Inglaterra, también podrían atraer a los inversores. Calendario económico del día 09:30 - Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde

11:00 - Confianza del consumidor (febrero): pronóstico: -12,2; anterior: -12,2

11:00 - Indicador de sentimiento económico (febrero): pronóstico: 99,4; anterior: 99,8

11:00 - Clima empresarial (febrero): pronóstico: 7,2; anterior: 7,5

11:00 - Sentimiento en el sector servicios (febrero): pronóstico: -6,8; anterior: -6,1

11:20 - Discurso de Lombardelli, del Banco de Inglaterra

14:30 - Número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo (13 de febrero): pronóstico: 1,869 millones; anterior: 1,860 Millones

14:30 - Promedio de cuatro semanas de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo (20 de febrero): pronóstico: 219.000, anterior: 219.000.

14:30 - Número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo (20 de febrero): pronóstico: 216.000, anterior: 206.000.

16:00 - Cuenta corriente (4T): pronóstico: -9.680 millones, anterior: -7.700 millones.

16:30 - Variación del inventario de gas natural según la EIA (20 de febrero): pronóstico: -144.000 millones, anterior: -144.000 millones.

17:00 - Actividad manufacturera de la Reserva Federal de Kansas (febrero): pronóstico: -2, anterior: -2.

