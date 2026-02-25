🔴 EN DIRECTO: Plan de inversión de marzo

- Alta incertidumbre y volatilidad, en un contexto de cambios de liderazgo entre activos que puede redefinir el rumbo del mercado.
- Clave: las decisiones de la Reserva Federal y la tensión por aranceles, con impacto directo en tipos, inflación, comercio y márgenes empresariales.
- El riesgo geopolítico en Irán y el avance de la inteligencia artificial añaden presión, influyendo en petróleo, activos refugio y valoraciones tecnológicas.
- Alta incertidumbre y volatilidad, en un contexto de cambios de liderazgo entre activos que puede redefinir el rumbo del mercado.
- Clave: las decisiones de la Reserva Federal y la tensión por aranceles, con impacto directo en tipos, inflación, comercio y márgenes empresariales.
- El riesgo geopolítico en Irán y el avance de la inteligencia artificial añaden presión, influyendo en petróleo, activos refugio y valoraciones tecnológicas.
Marzo llega con una elevada carga de incertidumbre y movimientos bruscos en los mercados. Tras un inicio de año marcado por fuertes oscilaciones y cambios de liderazgo entre activos, los inversores afrontan ahora un mes decisivo en el que varios factores pueden redefinir el rumbo del mercado.
Entre los eventos clave destacan las decisiones de la Reserva Federal, en un momento en el que cualquier matiz sobre tipos de interés y liquidez puede provocar movimientos intensos en renta variable, bonos y dólar. A ello se suma la creciente tensión en torno a los aranceles, cuyo impacto podría trasladarse directamente a inflación, comercio global y márgenes empresariales. En el plano geopolítico, el foco está puesto en el conflicto en Irán, con el petróleo y los activos refugio reaccionando ante cualquier escalada. Además, la disrupción acelerada de la inteligencia artificial continúa transformando sectores enteros, generando oportunidades, pero también dudas sobre valoraciones y sostenibilidad del crecimiento en tecnología. ¿Cómo podemos prepararnos para este escenario? ¿Y qué podemos esperar de los mercados de cara al próximo mes?
Descubre las claves de este tercer mes del año y cómo podemos preparar nuestra cartera de inversión en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que construiremos un plan de inversión para prepararnos para el mes de marzo. No te lo pierdas. ¡Ya en directo!
Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.
Resumen diario: ¿El comienzo del fin de la desinflación?
El Ibex 35 corrige pese al tono mixto de los resultados corporativos
Block Inc. despide al 40% de su plantilla y sube 16% ¿es un nuevo paradigma?
El aumento del petróleo y el IPP presionan a Wall Street 📉 Las acciones tecnológicas y financieras caen
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.