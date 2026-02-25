🔴 EN DIRECTO: Plan de inversión de marzo

Marzo llega con una elevada carga de incertidumbre y movimientos bruscos en los mercados. Tras un inicio de año marcado por fuertes oscilaciones y cambios de liderazgo entre activos, los inversores afrontan ahora un mes decisivo en el que varios factores pueden redefinir el rumbo del mercado.

Entre los eventos clave destacan las decisiones de la Reserva Federal, en un momento en el que cualquier matiz sobre tipos de interés y liquidez puede provocar movimientos intensos en renta variable, bonos y dólar. A ello se suma la creciente tensión en torno a los aranceles, cuyo impacto podría trasladarse directamente a inflación, comercio global y márgenes empresariales. En el plano geopolítico, el foco está puesto en el conflicto en Irán, con el petróleo y los activos refugio reaccionando ante cualquier escalada. Además, la disrupción acelerada de la inteligencia artificial continúa transformando sectores enteros, generando oportunidades, pero también dudas sobre valoraciones y sostenibilidad del crecimiento en tecnología. ¿Cómo podemos prepararnos para este escenario? ¿Y qué podemos esperar de los mercados de cara al próximo mes?

Descubre las claves de este tercer mes del año y cómo podemos preparar nuestra cartera de inversión en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que construiremos un plan de inversión para prepararnos para el mes de marzo. No te lo pierdas. ¡Ya en directo!

Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.