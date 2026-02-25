Más allá de Nvidia: los resultados que realmente importan

Salesforce presenta sus resultados. El riesgo no está en si la IA funciona, sino en si reduce el número de licencias por empleado (seat deflation).

Mientras el mercado espera con intriga los resultados que publicará esta noche Nvidia, hay otra compañía que puede estar enviando una señal mucho más relevante sobre el estado real de la economía: Salesforce.

Nvidia refleja el ritmo de inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Salesforce, en cambio, ofrece una ventana distinta: si esa infraestructura empieza a sustituir ingresos humanos, algo estructural puede estar cambiando.

Las recientes caídas en empresas de software no responden a dudas sobre si la IA funciona. De hecho, cada vez hay más evidencia de que funciona muy bien. La cuestión que empieza a inquietar al mercado es otra: ¿qué ocurre si la eficiencia que genera termina reduciendo el número de empleados que utilizan esas plataformas?

Lo que Wall Street realmente está mirando en Salesforce, no es el titular del beneficio:

Está mirando:

Crecimiento real, no solo EPS ajustado.



Evolución de ingresos recurrentes (ARR).



Net retention rate (¿los clientes amplían gasto o lo reducen?).



Duración y tamaño de contratos empresariales.



Comentarios sobre reducción de “licencias” (licencias por empleado).



Guía futura en un entorno de automatización creciente.

La pregunta real: ¿la IA suma ingresos o sustituye ingresos?

El riesgo que empieza a circular en el software empresarial tiene nombre: seat deflation.

Si la IA permite que menos empleados hagan el mismo trabajo, las empresas podrían necesitar menos licencias. Y si el número de usuarios activos se reduce, el impacto sobre los ingresos recurrentes no sería menor. No sería un ajuste puntual, sino un cambio estructural en la dinámica del modelo SaaS.

Por eso el foco del mercado no está únicamente en el crecimiento de los nuevos productos de IA. Está en entender si ese crecimiento es verdaderamente incremental o si, en realidad, compensa una base humana que empieza a reducirse.

Salesforce está apostando con fuerza por sus agentes de IA propios. El crecimiento es sólido y el discurso comercial convincente. Sin embargo, la cuestión relevante no es si estas herramientas funcionan, sino cómo afectan a la base de usuarios sobre la que se construye el negocio.

Si la productividad adicional genera más valor sin reducir el número de licencias, el modelo se refuerza.

Si la eficiencia implica menos empleados y, por tanto, menos asientos, la matemática cambia.

Ahí es donde Salesforce puede ofrecer una señal más profunda que Nvidia.

Nvidia se beneficia de la inversión en infraestructura. Salesforce permite evaluar si esa inversión está alterando la estructura del empleo cualificado y el número de usuarios que sostienen el software empresarial.

No se trata solo de un trimestre. Se trata de observar si estamos ante un ajuste cíclico o ante una transformación más duradera del modelo de ingresos del sector.

Cuando el mercado cambia la pregunta, cambian las valoraciones.