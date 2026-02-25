▶️ ¿Puede la IA provocar la próxima crisis económica? Un informe sacude Wall Street

El riesgo no sería crediticio como en 2008, sino derivado de una posible compresión estructural de ingresos cualificados.

El impacto potencial afectaría especialmente a consumo discrecional, software empresarial y crédito privado.

Un reciente informe titulado “The 2028 Global Intelligence Crisis” ha generado un gran debate en Wall Street al plantear un escenario en el que la inteligencia artificial podría provocar tensiones macroeconómicas no por fallar, sino por funcionar de forma excesivamente eficiente. El documento describe una hipótesis en la que la automatización acelerada del trabajo cualificado (white collar) reduce ingresos en segmentos de alto consumo, generando presiones deflacionarias y potencial impacto en el sistema financiero. En el escenario central se contempla un aumento significativo del desempleo y una corrección relevante en los mercados de renta variable. El riesgo no estaría vinculado a desequilibrios crediticios previos (como en 2008), sino a una compresión estructural de ingresos derivada de la sustitución tecnológica. El informe subraya que el verdadero punto de inflexión no sería la inversión en infraestructura de IA, sino su impacto en el empleo cualificado, el consumo discrecional y los modelos de negocio basados en crecimiento recurrente. Si quieres entenderlo con más detalle, no te pierdas el siguiente vídeo:

