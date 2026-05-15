Calendario del día: el foco global de datos se traslada hacia EE.UU. y Canadá 📌

La sesión macroeconómica de hoy presenta un tono bastante mixto, aunque el foco permanece claramente centrado en los datos provenientes de las principales economías desarrolladas. Los inversionistas estarán observando principalmente las publicaciones de Estados Unidos y Canadá en busca de nuevas señales sobre el estado de sus economías tras las recientes fluctuaciones en el sentimiento de mercado. En Europa, la atención estará concentrada en los datos de inflación de Polonia, los cuales podrían ayudar a evaluar el ritmo de desinflación y las perspectivas para la política monetaria del NBP. También se publicará una serie de datos de economías más pequeñas, aunque probablemente tendrán un impacto más localizado sobre las divisas y las expectativas de los bancos centrales. Calendario económico de hoy Calendario económico de hoy 08:00 Noruega: Balanza Comercial (NOK): Abril: 84,2 mil millones (anterior: 97,5 mil millones)

09:00 República Checa: Actas de la reunión del CNB: Mayo

09:30 Polonia: Inflación final IPC (m/m): Abril: previsión 0,6% (anterior: 1,1%)

09:30 Polonia: Inflación final IPC (a/a): Abril: previsión 3,2% (anterior: 3,0%)

10:00 Italia: Inflación final IPC (m/m): Abril: previsión 1,2% (anterior: 0,5%)

10:00 Italia: Inflación final IPC (a/a): Abril: previsión 2,8% (anterior: 1,7%)

10:00 República Checa: Balanza de Cuenta Corriente (CZK): Marzo: 13,1 mil millones (anterior: 17,37 mil millones)

14:00 Polonia: Balanza de Pagos: Marzo

14:00 Polonia: Cuenta Corriente (EUR): Marzo: -1.250 millones (anterior: -990 millones)

14:00 Polonia: Balanza Comercial (EUR): Marzo (anterior: -1.025 millones)

14:00 Rumania: Decisión de tasas del NBR: Mayo: previsión 6,50% (anterior: 6,50%)

14:15 Canadá: Inicio de construcción de viviendas: Abril: previsión 241 mil (anterior: 235,9 mil)

14:30 EE.UU.: Índice Empire State de Nueva York: Mayo: previsión 7,7 (anterior: 11)

14:30 Canadá: Ventas manufactureras (m/m): Marzo (anterior: 3,6%)

15:15 EE.UU.: Producción Industrial (m/m): Abril: previsión 0,3% (anterior: -0,5%)

15:15 EE.UU.: Utilización de Capacidad: Abril: previsión 75,9% (anterior: 75,7%)

15:15 EE.UU.: Producción Industrial (a/a): Abril (anterior: 0,7%)

19:00 EE.UU.: Recuento semanal de plataformas petroleras Baker Hughes: semanal: 411 (anterior: 410)

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.