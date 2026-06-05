Repaso semanal: toma de beneficios antes de la tormenta

Semana de consolidación entre los principales índices mundiales a la espera de los grandes acontecimientos que marcarán el rumbo de los mercados durante las próximas semanas. Los principales bancos centrales afrontan reuniones decisivas en un contexto en el que la inflación vuelve a ganar protagonismo, aumentando el riesgo de volatilidad en los activos financieros. Al mismo tiempo, el escaso avance de las negociaciones de paz en Oriente Medio y las fuertes subidas acumuladas durante las últimas semanas han llevado a muchos inversores a asegurar parte de sus beneficios.

Los principales selectivos americanos podrían romper una racha semanal histórica, que impediría al S&P 500 lograr su décima semana consecutiva de subidas, lo que habría supuesto su mejor racha desde 1985.

Tras un periodo de revisiones al alza en las previsiones de beneficios de las empresas americanas, los inversores empiezan a dar más peso a otros catalizadores que comienzan a asomar. El relato ha mantenido hasta ahora la euforia por los mercados, pero podría darse la vuelta en las próximas semanas. Cualquier caída sigue siendo vista como una oportunidad de compra, un comportamiento que históricamente suele aparecer en las fases finales de los ciclos alcistas.

La fortaleza de la economía obliga a la Fed a mantener el pulso

Tampoco todo son buenas noticias para el sector tecnológico. La reacción del mercado a los resultados de Broadcom ha reavivado algunas dudas sobre la velocidad a la que las enormes inversiones en inteligencia artificial podrán transformarse en beneficios. Además, varias compañías comienzan a explorar nuevas vías de financiación para sostener unos planes de gasto de capital cada vez más ambiciosos.

En el plano macroeconómico, la semana ha estado marcada por la fortaleza de la economía estadounidense. Los datos de empleo volvieron a sorprender positivamente al mercado, situándose muy por encima de las previsiones más optimistas de los analistas y confirmando que el mercado laboral continúa mostrando una notable resiliencia. La creación de empleo, junto con la revisión al alza de los datos de meses anteriores, refuerza la idea de que la desaceleración económica sigue sin materializarse con la intensidad esperada.

Esta fortaleza económica ofrece apoyo a los beneficios empresariales, pero al mismo tiempo complica la labor de los bancos centrales. Una economía que continúa creciendo a buen ritmo dificulta la moderación de las presiones inflacionistas y aumenta la probabilidad de que las autoridades monetarias mantengan una postura más restrictiva durante más tiempo del esperado por los mercados.

De hecho, los mercados han descontado por completo una subida de tipos de interés de la Reserva Federal de al menos un cuarto de punto para finales de año. Aún estamos a mediados de 2026 y pueden ocurrir muchos cambios en el mercado laboral durante los próximos meses. Sin embargo, esta perspectiva es muy diferente a la que teníamos hace apenas seis meses. De hecho, no descartamos que el primer movimiento se produzca entre las reuniones de julio y septiembre.

En otros mercados, los metales preciosos continúan bajo presión debido al fortalecimiento del dólar y al repunte de las rentabilidades de la deuda, impulsadas por las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, la incertidumbre que rodea la primera reunión del nuevo presidente de la Fed y las dudas sobre la capacidad del organismo para contener las presiones inflacionistas podrían aumentar los temores a un escenario de estanflación, un entorno históricamente favorable para activos como el oro y la plata.

Inditex salva la semana del Ibex 35

En este contexto, el Ibex 35 consigue mantenerse cerca de máximos gracias al liderazgo de Inditex. El gigante textil ha vuelto a sorprender positivamente al mercado, con un arranque de trimestre en el que las ventas continúan creciendo a doble dígito. Una demostración de fortaleza especialmente relevante en un entorno en el que la inflación sigue presionando el consumo global, confirmando que su modelo de negocio no tiene rival en su sector.

En el lado contrario encontramos a los bancos, que han sufrido ante el escaso avance de las negociaciones en Oriente Medio y las consecuencias económicas que pueda tener una política monetaria agresiva por parte de los bancos centrales para combatir la inflación, que ha superado en Europa el nivel del 3% por primera vez en más de dos años y medio. Esto refuerza las expectativas de una subida de los tipos de interés cuando el Banco Central Europeo se reúna la próxima semana.

Entre los valores destacados también situamos a Indra, que sigue envuelta en una gran volatilidad generada por el entorno y los movimientos corporativos. La compañía necesita liquidez para sacar adelante la producción de proyectos firmados y vender de urgencia negocios no esenciales, en una nueva prueba de su reciente cambio de rumbo y de las dudas que sigue generando la anterior gestión.

SpaceX afronta su primera gran prueba

La gran cita de los próximos días será la salida a bolsa de SpaceX. La compañía fundada por Elon Musk afrontará una auténtica prueba de fuego que servirá para medir hasta qué punto los inversores están dispuestos a respaldar una de las historias de crecimiento más ambiciosas de las próximas décadas.