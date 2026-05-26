Calendario del día: Foco en la geopolítica

La incertidumbre en los mercados vuelve a aumentar debido a los ataques con misiles de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano. En consecuencia, la atención de los mercados globales se centrará principalmente en la geopolítica. Tras el festivo bursátil en Estados Unidos, la agenda macroeconómica de hoy es relativamente ligera, aunque con algunos datos clave que a continuación indicamos. Calendario macroeconómico 13:00 - Hungría – Decisión sobre los tipos de interés. Consenso: Mantener en 6,25 %

14:00 - EE. UU. – Índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller interanual (marzo). Consenso: N/D | Anterior: N/D

15:00 - EE. UU. – Índice de confianza del consumidor del Conference Board (mayo). Consenso: 92 | Anterior: 92,8

15:30 - EE. UU. – Índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas (mayo). Consenso: N/D | Anterior: N/D Mercados clave Refugios geopolíticos (oro, petróleo, USD): Se espera una mayor volatilidad a nivel mundial a medida que los mercados reaccionan a la escalada de tensiones militares en Oriente Medio. Dólar estadounidense (USD): Los primeros días de negociación de esta semana presentan una mayor volatilidad en la divisa estadounidense.

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