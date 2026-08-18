CAFÉ se dispara un 3,4% ☕️

Los futuros del café registran una fuerte alza, avanzando cerca de un 3% hoy, mientras las severas restricciones de oferta a corto plazo chocan con las dinámicas del vencimiento de contratos. El repunte pone de relieve un mercado cada vez más fragmentado, donde la disponibilidad inmediata está sometida a una intensa presión, incluso cuando las perspectivas de producción a mediano plazo parecen más equilibradas.

Dinámica de la curva de vencimientos: backwardation y mayor pendiente

La curva forward de los futuros del café muestra un aumento significativo de su pendiente en una profunda backwardation, donde los contratos de entrega inmediata cotizan con una elevada prima respecto de los vencimientos diferidos.

Los datos de precios en tiempo real muestran que los futuros de septiembre se disparan hacia US$3,47–US$3,60/lb, mientras que los contratos con vencimientos más lejanos en la curva descienden con fuerza hacia US$3,18/lb para diciembre y por debajo de US$3,00/lb para los vencimientos diferidos de 2027/2028.

Esta pronunciada pendiente descendente de la curva señala una severa estrechez en el mercado spot. Cuando escasean los granos físicos para entrega inmediata, los compradores pagan un rendimiento de conveniencia considerable por la entrega inmediata en lugar de esperar a que las cosechas futuras lleguen a los puertos de consumo.

Curvas forward de los futuros del café (actual en blanco, la de ayer en azul y la de hace un mes en amarillo). Fuente: Bloomberg Finance LP

¿Por qué se amplía la brecha entre septiembre y diciembre?

La diferencia de precios entre el contrato de septiembre, de vencimiento cercano, y el contrato de diciembre, con vencimiento posterior, se ha ampliado drásticamente, alcanzando casi 30 centavos/lb (frente a 27,20 centavos/lb al cierre anterior).

Principales factores detrás del aumento del spread:

Vencimiento inminente del contrato y short squeeze: A medida que el contrato de arábica de septiembre se acerca a su vencimiento, los tenedores de posiciones cortas se enfrentan a una decisión forzada: entregar café físico certificado o recomprar sus contratos en papel. Esta carrera por cerrar posiciones ha desencadenado un agresivo short squeeze, reduciendo drásticamente el interés abierto e impulsando los precios spot.

A medida que el contrato de arábica de septiembre se acerca a su vencimiento, los tenedores de posiciones cortas se enfrentan a una decisión forzada: entregar café físico certificado o recomprar sus contratos en papel. Esta carrera por cerrar posiciones ha desencadenado un agresivo short squeeze, reduciendo drásticamente el interés abierto e impulsando los precios spot. Inventarios de bolsa agotados: Las existencias certificadas de ICE han caído de forma constante durante más de un mes, descendiendo a mínimos de varios años.

Las existencias certificadas de ICE han caído de forma constante durante más de un mes, descendiendo a mínimos de varios años. Cuellos de botella en cosecha y logística: Los retrasos en la cosecha de Brasil han ralentizado las primeras llegadas al mercado. Al mismo tiempo, los graves obstáculos logísticos en Colombia tras un importante terremoto, agravados por los daños causados por las lluvias de mitad de cosecha, han restringido los flujos de exportación a corto plazo.

Los retrasos en la cosecha de Brasil han ralentizado las primeras llegadas al mercado. Al mismo tiempo, los graves obstáculos logísticos en Colombia tras un importante terremoto, agravados por los daños causados por las lluvias de mitad de cosecha, han restringido los flujos de exportación a corto plazo. Escasez spot frente a superávit futuro: Aunque los suministros físicos inmediatos están inmovilizados o retrasados, el consenso del mercado sigue anticipando una importante cosecha brasileña más adelante en el ciclo 2026/27. Esto genera una marcada bifurcación: precios altos hoy, seguidos de un alivio previsto mañana.

Los spreads entre vencimientos del café se encuentran en máximos de varios años. Fuente: Bloomberg Finance LP

Perspectivas meteorológicas en las principales regiones productoras

Los fundamentales del mercado físico siguen estrechamente ligados a los patrones meteorológicos en los principales orígenes de arábica y robusta:

Brasil: Experimenta una sequedad estacional en las principales zonas productoras del centro del país, que sigue siendo desfavorable para la recuperación de los árboles y el desarrollo de los granos.

Colombia y Centroamérica: Colombia enfrenta persistentes interrupciones de las exportaciones debido al exceso de lluvias y los daños sísmicos, mientras que México reporta condiciones favorables para los cultivos.

Colombia enfrenta persistentes interrupciones de las exportaciones debido al exceso de lluvias y los daños sísmicos, mientras que México reporta condiciones favorables para los cultivos. África Oriental y Occidental: Costa de Marfil, Ghana y los productores de África Oriental (Etiopía, Kenia y Tanzania) registran lluvias aisladas a dispersas, con temperaturas cercanas o superiores a lo normal.

Costa de Marfil, Ghana y los productores de África Oriental (Etiopía, Kenia y Tanzania) registran lluvias aisladas a dispersas, con temperaturas cercanas o superiores a lo normal. Asia-Pacífico: Vietnam se beneficia de lluvias monzónicas mayormente favorables que respaldan el desarrollo del robusta, mientras Indonesia registra condiciones favorables junto con una persistente sequedad estacional.

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