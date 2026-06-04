Calendario del día: petróleo, Fed, subsidios por desempleo y resultados en Wall Street

El sentimiento en los mercados financieros globales se ha enfriado ligeramente tras la sesión anterior. El S&P 500 cerró en 7.550 puntos, poniendo fin a una impresionante racha de nueve sesiones consecutivas al alza. El catalizador de la corrección fue la escalada geopolítica en Oriente Medio. Tras informaciones que apuntaban a que Irán lanzó misiles hacia Kuwait y Bahréin, las fuerzas del CENTCOM estadounidense llevaron a cabo ataques de represalia contra una estación de control iraní en la isla de Qeshm. El Brent se estabilizó alrededor de 97 dólares, mientras que el WTI cotizó cerca de 95,30 dólares. Principales referencias de la sesión asiática Mejora notable en la balanza comercial de Australia: el superávit alcanzó 1.791 millones AUD , frente a los 1.230 millones esperados y el déficit previo de -1.024 millones .

Fuerte aumento de las exportaciones australianas: +7,2% m/m, mientras que las importaciones crecieron solo un 0,8% m/m, apoyando al dólar australiano.

Subida de precios de materias primas en Nueva Zelanda: el índice ANZ Commodity Price avanzó un 0,7% m/m , tras caer un 0,8% en abril.

Comentarios del RBA: la gobernadora Michele Bullock y el subgobernador Christopher Kent adoptaron un tono prudente, vigilando el impacto del encarecimiento energético sobre la inflación doméstica. Calendario macroeconómico 10:00 – Eurozona: discurso de Christine Lagarde

11:00 – Eurozona: ventas minoristas interanuales (consenso: 0,3%; previo: 1,2%)

11:00 – Eurozona: ventas minoristas mensuales (consenso: -0,3%; previo: -0,1%)

14:30 – EE. UU.: solicitudes iniciales de desempleo (consenso: 214K; previo: 215K)

14:30 – EE. UU.: solicitudes continuadas (consenso: 1,780M; previo: 1,786M)

16:30 – EE. UU.: variación semanal de inventarios de gas natural (consenso: 99B; previo: 92B)

19:10 – EE. UU.: intervención pública de Mary Daly (FOMC) Calendario de resultados Los resultados trimestrales de hoy en Wall Street y Asia ofrecerán señales clave sobre el gasto corporativo en infraestructura de red y sobre la demanda del consumidor en el sector textil y minorista. Antes de la apertura, la atención se centrará en Ciena, cuyo informe servirá como termómetro real del ritmo de despliegue de redes ópticas vinculadas a la IA. Tras el cierre, el foco pasará a Lululemon Athletica, que sigue enfrentando presión en márgenes, y a DocuSign, pionera en firmas digitales. Empresas que presentan resultados Antes de la apertura: Ciena Corporation (CIEN)

Sekisui House (1928)

Brown-Forman Corporation (BF-A) Después del cierre: Lululemon Athletica (LULU)

DocuSign (DOCU)

Samsara (IOT)

The Cooper Companies (COO)

Rubrik (RBRK)

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.