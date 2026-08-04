El sector salud vuelve a ganar protagonismo en bolsa ¿cuáles son los motivos?

Después de varios años en los que la inteligencia artificial concentró gran parte del interés de los inversores, el sector sanitario vuelve a situarse entre las grandes oportunidades del mercado. La recuperación de la biotecnología, el auge de los tratamientos para la obesidad, la irrupción de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos medicamentos y, sobre todo, el regreso de las grandes operaciones corporativas están cambiando el sentimiento sobre una industria que llevaba varios años cotizando con descuento.

La posible fusión entre AstraZeneca y Bristol Myers Squibb, que daría lugar a un grupo valorado en torno a 400.000 millones de dólares, es el último ejemplo de una tendencia mucho más amplia. Aunque la operación continúa en una fase preliminar y plantea importantes retos regulatorios, refleja la necesidad de las grandes farmacéuticas de reforzar sus carteras de medicamentos en un momento en el que se aproxima uno de los mayores "patent cliffs" de las últimas décadas.

Las farmacéuticas necesitan comprar crecimiento

El vencimiento de las patentes de algunos de los medicamentos más vendidos del mundo obligará a las grandes compañías a sustituir miles de millones de dólares en ingresos durante los próximos años. Solo Bristol Myers Squibb comenzará a perder en 2028 la protección de dos de sus grandes productos, Opdivo y Eliquis, mientras que buena parte del sector afronta un calendario similar.

La respuesta está siendo clara: comprar innovación. Según PitchBook, las operaciones de fusiones y adquisiciones en biotecnología ya superan los 106.000 millones de dólares repartidos en más de 200 transacciones durante 2026 y podrían alcanzar 250.000 millones, el mayor volumen desde 2019. Goldman Sachs estima además que las grandes farmacéuticas disponen de cerca de 650.000 millones de dólares de capacidad financiera para seguir realizando adquisiciones, una cifra que refleja el enorme potencial que todavía tiene este ciclo de consolidación.

Las recientes compras de Nuvalent, Apogee, Crinetics o la estrategia de adquisiciones de Eli Lilly muestran que las compañías ya no buscan únicamente aumentar tamaño, sino incorporar tratamientos innovadores antes de que lleguen al mercado.

La inteligencia artificial cambia las reglas del sector

A diferencia de ciclos anteriores, esta nueva ola de crecimiento cuenta además con un aliado inesperado: la inteligencia artificial.

Desarrollar un medicamento puede superar los 1.000 millones de dólares y requerir más de una década de investigación. La aplicación de IA al descubrimiento de moléculas, al diseño de ensayos clínicos o a la selección de pacientes está permitiendo reducir tiempos, costes y aumentar la probabilidad de éxito de nuevos tratamientos. Esto mejora la rentabilidad esperada de muchas compañías biotecnológicas y aumenta su atractivo para posibles compradores.

A ello se suma el extraordinario crecimiento del mercado de los tratamientos contra la obesidad, que ya no solo compite por un mercado multimillonario, sino que empieza a extenderse hacia enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hepáticas o apnea del sueño, ampliando de forma significativa el potencial de ingresos de toda la industria.

Creemos, por tanto, que el sector sanitario vuelve a reunir una combinación difícil de encontrar en otros segmentos del mercado: crecimiento estructural, innovación, elevada actividad corporativa y un perfil históricamente más defensivo, factores que podrían convertirlo en uno de los principales protagonistas durante los próximos trimestres.